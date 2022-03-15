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Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü sosyal medyada dalga konusu oldu! "Psikoloğa götürün yazıktır"

15.03.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öykü Karayel, Sarp Apak, Akın Akınözü ve Meriç Aral'ın başrollerinde yer aldığı Kaderimin Oyunu, Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi. İlgiyle izlenen dizinin12. bölümünde bir Akın Akınözü'nün oyunculuk performansı sosyal medyada gündem oldu.

Hercai isimli dizideki Miran karakteri ile gönülleri kazanmayı başaran oyuncu Akın Akınözü, şimdi ise Star TV'de ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisinde canlandırdığı Cemal karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve reytingleri de iyi gelen dizi hakkında final iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından da Kaderimin Oyunu ekibi iddiaların asılsız olduğunu ve dizinin bir sezon daha devam edeceğini açıklamıştı.

OYUNCULUĞU Tİ'YE ALINDI!

Kaderimin Oyunu'nun 12. bölümündeki bir sahne dikkat çekti. Öykü Karayel'le başrolü paylaşan Akın Akınözü'nün sosyal medyada yayılan bir sahnesi esprilere neden oldu.

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatını konu alan Kaderimin Oyunu dizisinde yaşanan sahnede, Asiye ve Cemal konuşuyor.

TWITTER GÜNDEMİNE OTURDU

Cemal'in ağlaması ve Asiye'nin yanını terk ederken sergilediği tavır Twitter'ın gündemine oturdu. Kimi, kullanıcılar tarafından oyunculuğu eleştirilirken kimileri de "Psikoloğa götürün yazıktır" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Öykü Karayel
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