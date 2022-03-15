Kaderimin Oyunu'nun Cemal'i Akın Akınözü sosyal medyada dalga konusu oldu! "Psikoloğa götürün yazıktır"

Hercai isimli dizideki Miran karakteri ile gönülleri kazanmayı başaran oyuncu Akın Akınözü, şimdi ise Star TV'de ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisinde canlandırdığı Cemal karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve reytingleri de iyi gelen dizi hakkında final iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından da Kaderimin Oyunu ekibi iddiaların asılsız olduğunu ve dizinin bir sezon daha devam edeceğini açıklamıştı.

OYUNCULUĞU Tİ'YE ALINDI!

Kaderimin Oyunu'nun 12. bölümündeki bir sahne dikkat çekti. Öykü Karayel'le başrolü paylaşan Akın Akınözü'nün sosyal medyada yayılan bir sahnesi esprilere neden oldu.

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatını konu alan Kaderimin Oyunu dizisinde yaşanan sahnede, Asiye ve Cemal konuşuyor.

TWITTER GÜNDEMİNE OTURDU

Cemal'in ağlaması ve Asiye'nin yanını terk ederken sergilediği tavır Twitter'ın gündemine oturdu. Kimi, kullanıcılar tarafından oyunculuğu eleştirilirken kimileri de "Psikoloğa götürün yazıktır" yorumunda bulundu.

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