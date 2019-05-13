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Kaderin böylesi! Yeni evlenecek çift hakkında şoke edici gerçek

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EĞLENCE  | 13.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Shauna Gracey ve Tom Maguire aynı gün aynı hastanede dünyaya geldi! Ama işin asıl ilginç kısmı yıllar sonra tanışmaları ve sonrasında yaşananlar...

Kaderin böylesi! Yeni evlenecek çift hakkında şoke edici gerçek

Bazı aşk hikayeleri o kadar sıra dışı oluyor ki kadere inanmayan birinin bile aklını çeliyor. Şimdi okuyacağınız hikayenin baş kahramanları Shauna Gracey ve Tom Maguire'ın hikayesi de tam olarak kaderin cilvesi.

Shauna Gracey ve Tom Maguire 22 Aralık 1992 doğumlu. İkisi de birbirinden sadece birkaç saat arayla, yan yana odalarda, aynı hastanede, aynı gün dünyaya geldi.

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Doğdukları günden bu yana normal yaşantılarında da birbirinden fazla uzakta oturmayan çiftin tanışması yine doğdukları günle alakalı oldu.

  1. yaş partisinde bir kostüm partisinde denk gelen çift arkadaşlarının aracılığıyla tanıştı. Dediğine göre Tom, Shauna'ya ilk gördüğü an aşık oldu ama ne yazık ki bu duyguları başta karşılık görmedi.

Özellikle sosyal medyadan Shauna'ya yeniden ulaşmak ve konuşmak için birçok yöntem deneyen Tom'un bu çabası bir türlü istediği noktaya gelmiyordu. Hatta bir gün Shauna Tom'un konuşma isteğinden o kadar sıkılmış ki sonunda "Beni ne olur bir yalnız bırak" dedi.

Birkaç ay sonra çift tesadüfen bir başka partide karşılaştı. O gece de Shauna Tom'u reddetse de genç delikanlı savaşını bırakmadı ve sonunda Shauna'nın gönlünü çalmayı başardı.

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Şimdi çift 8 sene çıkmanın ardından büyük gün; düğünleri için gün sayıyor. Shauna Tom'un azmini ve ilişkilerinin nasıl evlilik noktasına geldiğini şöyle anlatıyor:

"Tom benimle tanıştığı günden beri çok ısrarcıydı. Bana sürekli birlikte olmamız gerektiğini ve beni çok sevdiğini söylüyordu. Ben ise ona asla beraber olmayacağımızı sadece arkadaş olduğumuzu söyledi. Ama bir gece dışarıdaydık ona baktım ve düşündüm ki ' Ben gerçekten bu çocuktan hoşlanıyorum' O günden bu yana 8 yıldır brilikteyiz. Benim milyonda birim o! Tanışmamızdan birlikte olmamıza kadar her şey kader. Aynı gün aynı yerde doğmamız da bunun cabası"

Çift şimdilerde düğün hazırlığı yapıyor ve kader onları birleştirdiği için en kadar mutlu olduklarını dile getiriyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ulan bu da aşk hikayesi mi be.. Biz nelerini gördük babbaa..
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