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Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan Ali Kardaş'a 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

Kadıköy’de 11 kişiyi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Ali Kardaş, "kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık, “Pişmanım” dedi.

Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayan Ali Kardaş'a 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası

Kadıköy’de 22 Ekim 2018 tarihinde önüne geleni bıçaklayarak 5’i ağır 11 kişiyi yaralayan Ali Kardaş’ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kardaş cezaevinden getirilirken avukatı da salonda hazır bulundu.

'PİŞMANIM' DEDİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Kardaş, “Pişmanım” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ali Kardaş’ı 5 müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 65 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 müştekiye yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alan Kardaş, 4 müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl hapisle cezalandırıldı. Toplamda 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAMADEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Kardaş’ın bir kasaba gittiği, işyeri sahibi Ahmet Yeten’e amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu, Yeten’in söz konusu kişinin numarasını bilmediğini söylemesi üzerine elindeki bıçakla Ahmet Yeten’i karnından, aynı işyerinin diğer sahibi Mehmet Yeten’i de göğsünden bıçakladığı anlatılmıştı.
Alışveriş için dükkana gelen müşteki Tuğba Ablak’ı boynundan bıçaklayarak işyerinden çıktığı ve cadde üzerinde elinde bıçakla yürürken yanından geçen Ali Önder’i karnından, Hayrettin Sancaktaroğlu’nu kolundan ve göğsünden, Şefik Piltan’ı karnından, Abdullah Özel’i göz ve şakak kısmından yaraladığı belirtildi. Yoldan geçen Mehmet Emin Parlak’ı kolundan, Hüseyin Ertürk’ü belinden, Murat Yıldız’ı boynundan, İbrahim Yıldız’ı ise sağ uyluk kısmından yaraladığı belirtilmişti.

Sanığın müştekileri hayati bölgelerini hedef alarak bıçakladığının vurgulandığı iddianamede, Ali Kardaş’ın her bir müştekiye yönelik olarak ayrı ayrı 11 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda ise Ali Kardaş’ın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy ali kardaş

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