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Kadıköy'de Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının kaderini değiştiren an! Jorge Jesus, 1-0'ken öyle bir şey yaptı ki...

29.01.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 5-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı - lacivertlilerde Enner Valencia, karşılaşmada 4 gol atarak takımını ve taraftarlarını coştururken, skor henüz 1-0'ken Jorge Jesus'un Willian Arao'yu yanına çağırarak oyuncualra ilettiği hamle, müsabakanın kaderini değiştirdi. İşte detaylar...

Kadıköy'de Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının kaderini değiştiren an! Jorge Jesus, 1-0'ken öyle bir şey yaptı ki...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'nın santrfor oyuncusu Enner Valencia, biri penaltıdan olmak üzere attığı 4 golle yıldızlaştı.

Karşılaşma 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğüyle devam ederken, sarı - lacivertliler beraberlik golü için ataklarını sıklaştırdı.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

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Fenerbahçe, maçın 33. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakaladı. Michy Batshuayi'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Enner Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

BATSHUAYI HAZIRLANDI

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İşte tam bu anda Michy Batshuayi, topu eline aldı ve penaltı için hazırlık yapmaya başladı.

JESUS'TAN KADERİ DEĞİŞTİREN HAMLE

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Teknik direktör Jorge Jesus, hışımla yedek kulübesinden saha çizgisine kadar geldi ve Willian Arao'yu yanına çağırarak penaltıyı Enner Valencia'nın kullanmasını istediğini söyledi. Brezilyalı futbolcu hemen arkadaşlarının yanına gitti ve Jesus'un kararını iletti. Bu durum sonrasında Batshuayi, morali bozuk bir şekilde Valencia'ya topu verdi.

VALENCIA, İKİNCİ DENEMESİNDE GOLE ÇEVİRDİ

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Topun başına geçen Enner Valencia'nın vuruşu direkten kendisine geri geldi. Dönen topu tamamlayan Valencia'nın golü geçersiz sayıldı ancak o sırada VAR devreye girdi ve Kasımpaşa kalecisinin penaltıdan önce çizgiyi terk ettiği görüldü. Tekrarlanan penaltıda Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

ÜÇ TANE DAHA ATTI

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Golün ardından Valencia ve Batshuayi sarılarak sevinç yaşadılar. Daha sonrasında Enner Valencia 3 gol daha atarak takımını galibiyete götürdü.

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