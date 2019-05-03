Kadıköy’de hareketli dakikalar! Polisle çatıştılar

Olay saat 04.00 sularında Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olduğu belirlenen bir tekel bayinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirsiz kişi yada kişiler, lüks arazi aracıyla gelerek, iş yeri ile çevreye rast gele ateş açtı. O sırada cadde üzerinde bulunan iki kişi rast gele sıkılan mermilerle yaralandı, bazı mermiler iş yerinin camına isabet etti.

O esnada cadde üzerinde devriye görevi yapan Kadıköy İlçe Emniyetine bağlı ekipler, silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine geldi, ancak şüpheli

ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay yerine takviye ekip ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Haydarpaşa Numune Hastanesine götürdü. Yaralılardan birisinin durumunun ağır diğerinin ise hafif olduğu öğrenildi.

POLİSLE ÇATIŞTILAR



Olay esnasında devriye görevi yapan polisleri de hedef alan zanlı ya da zanlılar polisle çatıştı. Çatışma sonrasında polis çevrede geniş çaplı bir çalışma başlattı.