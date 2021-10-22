Kadıköy'de ilginç an! Herkes şaştı kaldı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe , henüz 2. dakikada 1-0 geriye düşmüştü.

Golü ise Fenerbahçe'den kiralanan Samatta atmıştı. Bu golün ardından skorbordda bir karışıklık oldu ve gol Fenerbahçe'ye yazıldı.

GOL ÇOK KONUŞULDU

Belçika ekibi, henüz 2. dakikada Mbwana Samatta'nın attığı golle öne geçerken pozisyonun ofsayt olduğu yönünde tartışmalar ortaya çıktı.

Rus hakem Sergey Ivanov, uzun süren incelemenin ardından orta noktayı göstererek golü verdi.



