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Kadıköy'de ilginç an! Herkes şaştı kaldı

22.10.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin kiralık olarak Antwerp'e yolladığı Tanzanyalı forvet Samatta, Kadıköy'deki maçta Sarı-Lacivertliler'in ağlarını sarstı. Skorbordda ise gol Fenerbahçe'ye yazıldı.

Kadıköy'de ilginç an! Herkes şaştı kaldı
Mbwana Samatta

Mbwana Samatta

TZA Tanzanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe , henüz 2. dakikada 1-0 geriye düşmüştü.

Golü ise Fenerbahçe'den kiralanan Samatta atmıştı. Bu golün ardından skorbordda bir karışıklık oldu ve gol Fenerbahçe'ye yazıldı.

GOL ÇOK KONUŞULDU

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Belçika ekibi, henüz 2. dakikada Mbwana Samatta'nın attığı golle öne geçerken pozisyonun ofsayt olduğu yönünde tartışmalar ortaya çıktı.

Rus hakem Sergey Ivanov, uzun süren incelemenin ardından orta noktayı göstererek golü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta
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