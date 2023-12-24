Kadıköy'de sessiz derbi! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı mücadelede gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. Ligin belki de kaderini belirleyecek mücadele izleyenlerin adeta nefesini kesti. İki ekibin de mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

İŞTE PUAN DURUMU

1-) Fenerbahçe: 44

2-) Galatasaray: 44

3-) Trabzonspor: 30

4-) Kayserispor: 29

5-) Adana Demirspor: 27

EN ÇOK FAUL YAPILAN MAÇ OLDU

Bu sezon ligde en çok faul yapılan maç: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oldu. (45)

KEREM DEMİRBAY KAÇIRDI

Mücadelenin 27. dakikasında Kerem ortaladı, Abdülkerim kafayla yay üzerine indirdi, Kerem Demirbay gelişine vurdu, farkla auta çıkıyor top.

İLK YARIDA TOPLAM 20 FAUL

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında oyun faul nedeniyle tam 20 kez dururken, her iki takım da 10'ar kez faul yaptı.

İSABETLİ ŞUT SAYISI: 0

Öte yandan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da hiç bir şutta kaleyi bulamadı ve isabetli şut sayısı 0 oldu. Maç sonunda toplam isabetli şut sayısı ise 1 oldu. Bu şutu da Galatasaray çekti.

SZYMANSKI NET KAÇIRDI

Szymanski ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeyi düşündü, top direğin hemen yanından dışarı gitti.

GERİLİM YAŞANDI

Bir pozisyonda Icardi ile Dzeko arasında gerilim yaşandı. Mücadelenin hakemi araya girerek tartışmayı sonlandırdı.

ARDA KARDEŞLER'İN 2'NCİ DERBİSİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi maçta hakem Arda Kardeşler görev aldı. Kariyerinde ilk kez 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Kardeşler, ikinci derbisinde Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetti.

DAVINSON SANCHEZ KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı dolayısıyla Fatih Karagümrük karşılaşmasında oynamayan Kolombiya stoper Davinson Sanchez’in Fenerbahçe karşılaşması öncesi durumu belirsizliğini koruyordu. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığını tam olarak atlatamayan tecrübeli oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.

İKİ OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk’un ilk 11’de tercih ettiği 2 isim ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yer aldı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR ÜLKER STADYUMU'NDA

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, derbi maçta sarı-kırmızılı taraftarın yer alabileceğini açıkladı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada 2 bin 79 Galatasaraylı taraftar mücadeleyi takip etti. Karşılaşma öncesi Rams Park’ta bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu’na getirildi.

DZEKO 11’DE YER ALDI

Fenerbahçe'de Kayserispor maçında görev alamayan Edin Dzeko, Galatasaray maçında formasına kavuştu.

Sarı-lacivertlilerde Kayseri deplasmanı öncesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Dzeko, geçtiğimiz günlerde takımla çalıştı. Sakatlığını atlatan Boşnak futbolcu, Galatasaray derbisinde takımdaki yerini aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 2 sakat 2 de cezalı oyuncu bulunuyor. Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fred ile Mert Hakan Yandaş, zorlu derbide takımlarını yalnız bıraktı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ile gribal enfeksiyonu bulunan Serdar Aziz derbide görev alamadı.

Öte yandan İrfan Can Kahveci ile Crespo sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri durumunda ligin 19'uncu haftasındaki İstanbulspor maçında görev alamayacaklar.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçta şehitler unutulmadı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 Mehmetçik için Ülker Stadyumu’nda anma gerçekleştirildi. Stat içinde yer alan led panolarda “Başımız Sağ Olsun” yazısı yer aldı. Fenerbahçeli futbolcular mücadele öncesi ısınmak için sahaya önünde “Başımız Sağ Olsun” yazılı siyah tişörtler ve “Başımız “Sağ Olsun” yazılı pankartla çıktı. İki takım futbolcuları seremoni öncesi sahaya çıkarken “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” pankartı taşıdı.

Mücadele öncesi ise 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





