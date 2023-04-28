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Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da ölenler anıldı

28.04.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli sendikaların üyeleri, Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişiyi andı.

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, "Yaşasın 1 Mayıs" pankartı açıp, sloganlar attı. Söğütlüçeşme'de olayların başladığı yere gelen sendika üyeleri, daha sonra olaylarda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Grup adına basın açıklaması yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, yaşamını yitirenleri saygıyla andıklarını dile getirerek, "İşçileri, emekçileri anmak için buradayız, anmalarımıza devam edeceğiz. Burada yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz." dedi.

Sendika üyeleri basın açıklamasının ardından, 3 kişinin hayatını kaybettiği yere karanfil bıraktı.

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