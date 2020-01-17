Kadın 79. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kadın dizisine Bahar ve Arif'in öpüşme sahnesi damga vuracak!

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın'ın 79. yeni bölümüyle 21 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek. Finale doğru yaklaşan Kadın'ın yeni bölümünde, Bahar'ın hayata yeniden tutunması ve Arif ile olan romantik anları damga vuracak.
Kadın yeni bölümde yeni bir başlangıç yapmaya karar veren Bahar'ın "Ben yaşamaya karar verdim. Çocuklarımın sadece bir anneye değil, bir insana ihtiyaçları olduğunu gördüm. Çok uzun süre kadın olmadan anne olmaya çalıştım. Çocuklarımı mutlu etmek için mutluymuş numarası yapmayacağım. Gerçekten mutlu olacağım" sözleri dikkat çekiyor.
Arif ise Bahar'a "Seni ilk gördüğüm an girdi başım belaya. Ondan sonra da başım beladan hiç kurtulmadı. Hiç kurtulmasın zaten. Ömrümün son anına kadar başımın belası ol" sözleriyle aşkını ilan bir kez daha itiraf ediyor.
Kadın dizisinin final tarihi belli oldu. Yıl sonunda ekranlara veda etmesi beklenen Kadın için erken final kararı alındı. Kadın dizisi, 4 Şubat Salı akşamı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.
Kadın'ın son bölümünde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastaneye yatan Sarp'ı, Şirin'in öldürdüğü ortaya çıktı. Şirin'in itiraflarını kayda alan Arif ise bu gerçeği Bahar'a açıkladı.
Yeni yıla girmeye hazırlandıkları sırada apartmanda duyulan silah sesi herkesi korkutmuştur. Arif’in bu olay sırasında Şirin’in konuşmalarına tanık olması ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü Şirin eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü itiraf etmiştir.
Bu olay aynı zamanda da Bahar’ın Arif’i kaybetmeye dayanamayacağını anlamasına neden olmuştur. Bunu Arif’e itiraf etmesi ise ikisini birbirine daha da yakınlaştıracaktır.
Büyük finale son 4 bölüm kala her şey gün yüzüne çıkmak üzeredir. Şirin’in artık yaptıklarına tahammülü kalmayan Arif her şeyi anlatacak mı, yoksa kimse üzülmesin diye sessiz mi kalacak?
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