Kadın 79. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kadın dizisine Bahar ve Arif'in öpüşme sahnesi damga vuracak!

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın'ın 79. yeni bölümüyle 21 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek. Finale doğru yaklaşan Kadın'ın yeni bölümünde, Bahar'ın hayata yeniden tutunması ve Arif ile olan romantik anları damga vuracak.

ARİF VE BAHAR'IN AŞK DOLU ANLARI

Kadın yeni bölümde yeni bir başlangıç yapmaya karar veren Bahar'ın "Ben yaşamaya karar verdim. Çocuklarımın sadece bir anneye değil, bir insana ihtiyaçları olduğunu gördüm. Çok uzun süre kadın olmadan anne olmaya çalıştım. Çocuklarımı mutlu etmek için mutluymuş numarası yapmayacağım. Gerçekten mutlu olacağım" sözleri dikkat çekiyor.

Arif ise Bahar'a "Seni ilk gördüğüm an girdi başım belaya. Ondan sonra da başım beladan hiç kurtulmadı. Hiç kurtulmasın zaten. Ömrümün son anına kadar başımın belası ol" sözleriyle aşkını ilan bir kez daha itiraf ediyor.

KADIN DİZİSİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kadın dizisinin final tarihi belli oldu. Yıl sonunda ekranlara veda etmesi beklenen Kadın için erken final kararı alındı. Kadın dizisi, 4 Şubat Salı akşamı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.