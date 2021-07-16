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Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip

16.07.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın A Milli Takımı Arnavutluk’ta gerçekleştirdiği iki maçı da kazanarak iki galibiyet ile Türkiye’ye dönecek.

Kadın A Milli Takımı ikinci maçında da galip

Kadın A Milli Takımı, özel maçta Arnavutluk'u 4-1 mağlup etti.

Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Dünya kupası grup maçlarından önce son maçları oynadıklarını ve bu maçların ilkini 2-1 ve bugün başkent Tiran’da bulunan Selman Stermasi Stadı'nda oynanan maçı da 4-1 kazandıklarını belirtti.

KIRAGASI ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Mutluyuz. Ülkemize sevinçli bir şekilde gideceğiz. Oyuncularımızın her birini tebrik ediyorum çünkü canla başla mücadele ettiler. Ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştılar. Onların her biri ile gurur duyuyorum. Bugün Begi Müreysin hocamızın doğum günüydü. Onun doğum gününü oyuncularımız kutladı. Aynı zamanda takım kaptanı Didem Karagenç’in de 100'üncü maçıydı. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Böyle olunca da çok keyifli bir şekilde bitirdiğimiz için de çok mutluyuz."

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Türkiye Milli Futbol Takımı
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