Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Kadın ajanları odağına alan The 355 filminden ilk fragman yayınladı

Kadın ajanları odağına alan The 355 filminden ilk fragman yayınladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Fan Bingbing ve Lupita Nyong’o kadın ajanların maceralarını ele alan 355 filmin ilk fragman yayınlandı.

Kadın ajanları odağına alan The 355 filminden ilk fragman yayınladı

Dark Phoenix ile yönetmen olarak ilk uzun metrajına imza atan Simon Kinberg, The 355 filmiyle adından söz ettirmeyi hedefliyor. Birbirinden başarılı oyuncular Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger ve Fan Bingbing’in başrolünü paylaştığı The 355 filminden ilk fragman nihayet gün yüzüne çıktı. Kadın oyunculara filmde Sebastian Stan ve Edgar Ramirez eşlik ediyor.

AJAN 355 NE DEMEK?

Ajan 355, aslında Amerikan Devrimi sırasında yaşayan bir kadın ajanın kod adı. Amerika’nın ilk kadın casuslarından biri olan bu ajanın kimliği hâlen bilinmemektedir. Günümüzde, CIA ve MI6 için çalışan ve gerçek kimliği bulunamayan birçok kadın ajan için “Kod 355” terimi kullanılır. Buradan hareketle film, bir teröristi durdurmak için farklı geçmişlere sahip olan kadın ajanların bir araya gelmesiyle yaşanan olayları konu alacak.

jessica-chastain-penelope-cruz-lupita-nyongo-ve-diane-krugerli-the-355-filminden-ilk-fragman-yayinlandi

THE 355 KONUSU

Uluslararası ajanların maceralarını konu edinen bir ajan filmi. Hükümet tarafından kontrol edilen uluslararası kadın ajanları takip eden hikayede, ajanlar tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşerler.

THE 355 FRAGMANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Rivialı Geralt'ın yeni hali gün yüzüne çıktıRivialı Geralt'ın yeni hali gün yüzüne çıktı
Dövmelere doyamayan Amber Luke, son paylaşımıyla şaşırttı Dövmelere doyamayan Amber Luke, son paylaşımıyla şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
İnsan 'neden' diye sormadan edemiyor! Görenleri şoke ediyor
İnsan 'neden' diye sormadan edemiyor! Görenleri şoke ediyor
Önce onay verip sonra iptal ettiler
Önce onay verip sonra iptal ettiler
Olaylı dizi için yeni sezonu yayınlanmadan devam kararı aldılar
Olaylı dizi için yeni sezonu yayınlanmadan devam kararı aldılar
'Tabuları yıkıyoruz' diyerek erkekler için bunları tasarladılar!
'Tabuları yıkıyoruz' diyerek erkekler için bunları tasarladılar!
İlginizi Çekebilir
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
Yeni Witcher, Jason Momoa mı olacak?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollywood’dan gelen iptal haberleri hız kesmiyor: Dune, The Batman, The Flash...
Hollywood’dan peş peşe gelen haberler deprem etkisi yarattı
The Witcher 2. sezondan beklenen ilk görseller geldi
Rivialı Geralt'ın yeni hali gün yüzüne çıktı
GLOW’un 4. sezon onayını geri alan Netflix, diziyi iptal etti
Önce onay verip sonra iptal ettiler
Böylesini daha önce görmediniz! Gerçek Kahraman’dan eğlenceli fragman
Böylesini daha önce görmediniz! Free Guy'dan eğlenceli fragman
ABD’nin koronavirüs sürecine dair “mide bulandıracak” gerçekler
ABD’nin koronavirüs sürecine dair “mide bulandıracak” gerçekler
Cemal Kaşıkçı cinayetini anlatan The Dissiden (Muhalif) Zürih Film Festivali'nde
Dünyayı ayağa kaldıran cinayetin belgeselinden çarpıcı fragman
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.