Kadın ajanları odağına alan The 355 filminden ilk fragman yayınladı

Dark Phoenix ile yönetmen olarak ilk uzun metrajına imza atan Simon Kinberg, The 355 filmiyle adından söz ettirmeyi hedefliyor. Birbirinden başarılı oyuncular Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger ve Fan Bingbing’in başrolünü paylaştığı The 355 filminden ilk fragman nihayet gün yüzüne çıktı. Kadın oyunculara filmde Sebastian Stan ve Edgar Ramirez eşlik ediyor.

AJAN 355 NE DEMEK?

Ajan 355, aslında Amerikan Devrimi sırasında yaşayan bir kadın ajanın kod adı. Amerika’nın ilk kadın casuslarından biri olan bu ajanın kimliği hâlen bilinmemektedir. Günümüzde, CIA ve MI6 için çalışan ve gerçek kimliği bulunamayan birçok kadın ajan için “Kod 355” terimi kullanılır. Buradan hareketle film, bir teröristi durdurmak için farklı geçmişlere sahip olan kadın ajanların bir araya gelmesiyle yaşanan olayları konu alacak.

THE 355 KONUSU

Uluslararası ajanların maceralarını konu edinen bir ajan filmi. Hükümet tarafından kontrol edilen uluslararası kadın ajanları takip eden hikayede, ajanlar tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşerler.

THE 355 FRAGMANI