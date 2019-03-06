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Kadın akrobat gösteri sırasında yere çakıldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2019 18:20 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın akrobatın gösterisi kötü bitti.

Kadın akrobat halka gösterisini sergilediği sırada yere çakıldı.

İzleyicilerin cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın akrobat gösteri

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