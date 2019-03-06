Kadın akrobat gösteri sırasında yere çakıldı

Kadın akrobat halka gösterisini sergilediği sırada yere çakıldı.
İzleyicilerin cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
İstanbul'un yanı başında saklı bir cennet
'Ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım!'
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Otel inşaatından tarih fışkırdı: 30 bin eser bulundu!
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Trafikte yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum