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Kadın çete lideri, Fethiye'den Ankara'daki üyelerini izliyormuş! 20 milyon liralık dev operasyon

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GÜNDEM  | 02.10.2019 20:53 | Son Güncelleme

Ankara'da bir apartmanda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve yıllık ortalama 20 milyon lira gelir elde ettikleri iddia edilen çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonun Muğla'nın Fethiye ilçesi ayağında çete lideri olduğu ileri sürülen Ayten A. gözaltına alındı. Ankara'ya götürülen Ayten A.'nın, bu kentteki çete üyelerini kamera sistemi ile Fethiye'de tatil yaptığı kiralık evinden bilgisayardan izleyerek, yönettiği belirlendi.

Kadın çete lideri, Fethiye'den Ankara'daki üyelerini izliyormuş! 20 milyon liralık dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıllık teknik ve fiziki takibin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili Ankara ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla fuhuş çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Ayten A.'yı Muğla'nın Fethiye ilçesi, Tuzla Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gözaltına aldı. Ayten A.'nın yaşadığı denize 20 metre mesafedeki, zemin ile birlikte 3 katlı bir apartmanın son katındaki kiralık dairesinde hem tatil yaptığı hem de buradan fuhuş çetesini yönettiği ileri sürüldü. Ankara'nın Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kısmını satın aldığı, bir kısmını da kiraladığı 5 katlı bir apartmandaki dairelerde, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen Ayten A.'nın kamera sistemi sayesinde çeteyi Fethiye'deki evinden bilgisiyardan takip edip, yönlendirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Ayten A., Ankara'ya götürüldü. Mahalle sakinlerinin Ayten A.'yı tanımaması dikkati çekti.

'YALNIZ YAŞAYAN BİR KADIN'

Uzun yıllardır Tuzla Mahallesi'nde yaşayan Fatma K., polisin Ayten A.'nın evine yaptığı operasyonu gördüğünü belirtip, "Çok şaşırdım. Çünkü, bu apartmanda bugüne kadar hiçbir şüpheli durum dikkatimizi çekmemişti. Genelde burada yazlıkçılar yaşar. O nedenle apartmandaki dairelerin çoğu sezon bitince boş olur. Apartmanlara da öyle fazla, giren çıkan pek kimse olmaz. Gözaltına alınan Ayten A. bildiğim kadarı ile yalnız yaşayan bir kadındı" dedi. (DHA)

Muğla'da lüks yata fuhuş operasyonuMuğla'da lüks yata fuhuş operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Ankara fuhuş operasyonu

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