Kadın cinayetleri soruldu! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yanıtları dile düştü... "Hiç hoş şeyler değil"

Türkiye'de son 3 günde 7 kadın öldürüldü. Artan kadın cinayetleri kan dondururken kadınlar sık sık İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatıyor ve güvende olmadıklarını haykırıyor.

Bu konu gündemdeyken ünlü isimlerin de söyledikleri ya da söylemedikleri sözler gündeme geliyor. Son olarak Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e mikrofon uzatıldı.

Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" dedi.

Burak Özçivit ise, "Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz" şeklinde konuştu.

Ancak çiftin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sözlerini duyan sosyal medya kullanıcıları "Samimiyetsizlik akıyor sözlerden", "Hiçbir şey söyleyememek", "Sıfır samimiyet" yorumlarında bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları: