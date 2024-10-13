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  4. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kimler ödül aldı? Nur Sürer ödülünü 'Yılmaz Güney'e adadı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kimler ödül aldı? Nur Sürer ödülünü 'Yılmaz Güney'e adadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 07:17
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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahipleri 'Ayşe' filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile 'Mukadderat' filmindeki rolüyle Nur Sürer oldu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kimler ödül aldı? Nur Sürer ödülünü 'Yılmaz Güney'e adadı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sunuculuğunu Şebnem Dönmez'in üstlendiği gecede Taner Ölmez'in konseriyle açılış yapıldı.

Ulusal Kısa Film Yarışması: "En İyi Film" ödülü, "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filmiyle Cansu Baydar'a verildi. Ece Dizdar'ın yönettiği "Mükemmel" filmine "Jüri Özel Ödülü" layık görüldü.

Ulusal Belgesel Film Yarışması: "Jüri Özel Ödülü", Ali Kemal Pasiner'in "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline gitti. "En İyi Film Ödülü" ise Fatma Karakuş Kaçmaz'ın "Kadranı Olmayan Saat" belgeseline verildi.

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YILMAZ GÜNEY İÇİN...

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahipleri "Ayşe" filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer oldu. Binnur Kaya, hayatını sevdiklerine adayan tüm kadınlar adına ödülü almak istediğini belirterek, kadınların birlik kurup, bağırıp sesini çıkarmasına rağmen görülmesine imkan olmadığını dile getirdi.

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Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney için aldığını ifade etti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi Nejat İşler, "Evcilik" filmindeki rolüyle kazandı.

ULUSLARARASI UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI

"Jüri Özel Ödülü": "The Witness" (Şahit) filmiyle Nader Saeivar.

"En İyi Kadın Oyuncu": "The Girl with the Needle" filmindeki rolüyle Victoria Carmen Sonne.

"En İyi Erkek Oyuncu": "The Dog Thief" filminden Franklin Aro Huasco.

"En İyi Yönetmen": "The Dog Thief" filmiyle Vinko Tomicic.

"En İyi Yabancı Film": Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin "Don't You Let Me Go" filmi.

SİNEMA OKULLARI ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

"En İyi Öğrenci Filmi": "Sistem" filmiyle Abdülhalim Erez.

"Jüri Özel Ödülü": "Döngü" filmiyle Ramazan Yakut.

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Antalya Altın Portakal Film Festivali
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