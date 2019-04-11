MAGAZİN

Kadın'da Bahar ve Arif'in duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 58. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.04.2019 22:10 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın yeni bölüm fragmanında, Nezir Bahar'a sürpriz bir hediye gönderiyor. Nezir'in adamı kutuyu Şirin'e teslim ederken, 'Bunu sadece Bahar hanım açabilir' diyor. Peki Nezir Bahar'a ne gönderdi? Diğer yandan ise kafede çalışmayan başlayan Bahar'ın yanına Arif geliyor. Karşısında Arif'i gören Bahar büyük mutluluk yaşıyor. Bahar ve Arif'in duygusal kavuşması dikkat çekiyor. İşte Kadın 58. yeni bölüm fragmanı.

Kadın dizisinin 16 Nisan Salı ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde, Nezir serbest bıraktığı Bahar'a adamıyla bir hediye gönderiyor. Evde Bahar'ı bulamayan Nezir'in adamı kutuyu Şirin'e teslim ediyor. Şirin ise hediyeye Sarp'a gösteriyor. Nezir'in hediye gönderdiği anlayan Sarp ne yapacak?

Diğer yandan ise Arif cezaevinden çıktıktan sonra Bahar'ın yanına koşuyor. Bahar, Arif'i görünce büyük mutluluk yaşıyor ve sarılıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar Sarp ile beraber eve döndü. Ancak Bahar ve Sarp arasında Arif krizi yaşandı. Şirin ise evde huzursuzluk çıkarmaya, Sarp ve Bahar'ı rahatsız etmeye devam etti. Kadın son bölümde, günlerdir Nezir'in evinde tutsak olan Bahar'ın nasıl kurtulduğu da ortaya çıktı.

Kısmet’in çabaları ile polisler Nezir’in evine baskın yaptı. Ancak geldiklerinde ne Bahar ve çocuklar ne de Sarp ya da diğerlerini bulamadılar. Nezir Bahar ve ailesini serbest bıraktı. Bahar, Nisan, Doruk ve Sarp Hatice’lerin evine geldi. Evde Bahar'la yakınlaşmaya çalışan Sarp hayal kırıklığına uğradı.

Kadın'da Şirin ve Bahar arasında yeni bir gerilim yaşandı. Şirin'in 'Benim iliğim sayesinde yaşıyorsun' sözüne Bahar sert bir yanıt vererek, 'Bana ve çocuklarıma yaklaşmayacaksın. Hayatım senin yüzünden mahvoldu. Sana hiç bir şey borçlu değilim' dedi.

Diğer yandan Arif ise Avukar Kısmet'in sayesinde cezevinden tahliye oldu. Arif uzun süredir hasret kaldığı Bahar'ın yanına gitmek istedi.

Eve dönen Bahar, Şirin’in çocuklarına yakın olmasını hiç istememektedir. Çünkü hayatını mahvettiğini ve her şeye onun sebep olduğunu düşünmesi, ona karşı duyduğu nefreti daha da güçlendirmiştir. Bahar’ın olanlardan sonra hala içinde bir kuşku vardır. Kimseye onları neden serbest bıraktığını söylemeyen Nezir ise bunu sadece tek bir kişiye söylemiştir.
Hapishaneden kurtulan Arif, ilk olarak Bahar’ın yanına gitmek ister. Arif’i kurtaran Kısmet ise olanların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için...Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için...
İddialı diziye erken final şoku!İddialı diziye erken final şoku!
Çukur'a katıldı! Bölüm başına bakın kaç lira alacakÇukur'a katıldı! Bölüm başına bakın kaç lira alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın dizisi kadın 58. yeni bölüm fragmanı izle kadın fragman

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Avlu dizisinde flaş ayrılık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülperi Kadir'e aşkını böyle ilan ediyor! Gülperi 28. yeni bölüm 3. fragmanı izle!

Gülperi Kadir'e aşkını böyle ilan ediyor!

Nöbet dizisi bitiyor mu? Nöbet final bölümü ne zaman?

İddialı diziye erken final şoku!

Çukur dizisinin kadrosuna katılacak isimler belli oldu! İşte Çukur’a transfer olacak oyuncular

Çukur'a katıldı! Bölüm başına bakın kaç lira alacak

Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş'ten veda paylaşımları! 'Çukur'un gülen gözleri'

'Çukur'un gülen gözleri'

Bizim Hikaye'de Elibol ailesi milyoner oluyor! Bizim Hikaye 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Elibol ailesi milyoner oluyor!

Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ve Bamsı öldü mü? Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'a veda mı ediyorlar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.