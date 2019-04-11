Kadın'da Bahar ve Arif'in duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 58. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın dizisinin 16 Nisan Salı ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde, Nezir serbest bıraktığı Bahar'a adamıyla bir hediye gönderiyor. Evde Bahar'ı bulamayan Nezir'in adamı kutuyu Şirin'e teslim ediyor. Şirin ise hediyeye Sarp'a gösteriyor. Nezir'in hediye gönderdiği anlayan Sarp ne yapacak?
Diğer yandan ise Arif cezaevinden çıktıktan sonra Bahar'ın yanına koşuyor. Bahar, Arif'i görünce büyük mutluluk yaşıyor ve sarılıyor.
Bahar Sarp ile beraber eve döndü. Ancak Bahar ve Sarp arasında Arif krizi yaşandı. Şirin ise evde huzursuzluk çıkarmaya, Sarp ve Bahar'ı rahatsız etmeye devam etti. Kadın son bölümde, günlerdir Nezir'in evinde tutsak olan Bahar'ın nasıl kurtulduğu da ortaya çıktı.
Kısmet’in çabaları ile polisler Nezir’in evine baskın yaptı. Ancak geldiklerinde ne Bahar ve çocuklar ne de Sarp ya da diğerlerini bulamadılar. Nezir Bahar ve ailesini serbest bıraktı. Bahar, Nisan, Doruk ve Sarp Hatice’lerin evine geldi. Evde Bahar'la yakınlaşmaya çalışan Sarp hayal kırıklığına uğradı.
Kadın'da Şirin ve Bahar arasında yeni bir gerilim yaşandı. Şirin'in 'Benim iliğim sayesinde yaşıyorsun' sözüne Bahar sert bir yanıt vererek, 'Bana ve çocuklarıma yaklaşmayacaksın. Hayatım senin yüzünden mahvoldu. Sana hiç bir şey borçlu değilim' dedi.
Diğer yandan Arif ise Avukar Kısmet'in sayesinde cezevinden tahliye oldu. Arif uzun süredir hasret kaldığı Bahar'ın yanına gitmek istedi.
Eve dönen Bahar, Şirin’in çocuklarına yakın olmasını hiç istememektedir. Çünkü hayatını mahvettiğini ve her şeye onun sebep olduğunu düşünmesi, ona karşı duyduğu nefreti daha da güçlendirmiştir. Bahar’ın olanlardan sonra hala içinde bir kuşku vardır. Kimseye onları neden serbest bıraktığını söylemeyen Nezir ise bunu sadece tek bir kişiye söylemiştir.
Hapishaneden kurtulan Arif, ilk olarak Bahar’ın yanına gitmek ister. Arif’i kurtaran Kısmet ise olanların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.
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