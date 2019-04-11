Kadın'da Bahar ve Arif'in duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 58. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın dizisinin 16 Nisan Salı ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yeni bölümde, Nezir serbest bıraktığı Bahar'a adamıyla bir hediye gönderiyor. Evde Bahar'ı bulamayan Nezir'in adamı kutuyu Şirin'e teslim ediyor. Şirin ise hediyeye Sarp'a gösteriyor. Nezir'in hediye gönderdiği anlayan Sarp ne yapacak?

Diğer yandan ise Arif cezaevinden çıktıktan sonra Bahar'ın yanına koşuyor. Bahar, Arif'i görünce büyük mutluluk yaşıyor ve sarılıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar Sarp ile beraber eve döndü. Ancak Bahar ve Sarp arasında Arif krizi yaşandı. Şirin ise evde huzursuzluk çıkarmaya, Sarp ve Bahar'ı rahatsız etmeye devam etti. Kadın son bölümde, günlerdir Nezir'in evinde tutsak olan Bahar'ın nasıl kurtulduğu da ortaya çıktı.

Kısmet’in çabaları ile polisler Nezir’in evine baskın yaptı. Ancak geldiklerinde ne Bahar ve çocuklar ne de Sarp ya da diğerlerini bulamadılar. Nezir Bahar ve ailesini serbest bıraktı. Bahar, Nisan, Doruk ve Sarp Hatice’lerin evine geldi. Evde Bahar'la yakınlaşmaya çalışan Sarp hayal kırıklığına uğradı.