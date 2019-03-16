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Kadın'da Bahar ve Sarp'ın çocuklarına Nezir tehdidi! Kadın dizisi 54. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.03.2019 00:55 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 54. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kadın dizisinde Sarp'tan intikam almak isteyen Nezir Bahar ve çocuklarını kaçırdı. Sarp ise onları kurtarmak için düşmanı Nezir'in evine geldi. Ancak Nezir, Sarp'tan çocuklarından birinin fotoğrafını seçmesini ve o çocuğunu öldüreceğini söyledi. Sarp çocuklarına dokunmaması için Nezir'e yalvardı ancak Nezir, Doruk'u annesinin yanından aldı. Peki Nezir Sarp ve çocuklarını gerçekten öldürecek mi? İşte Kadın 54. yeni bölüm fragmanı.

Kadın dizisinin 19 Mart Salı ekrana gelecek olan 54. yeni bölümünde izleyicileri sarsacak gelişmeler yaşanacak. Son bölümde Sarp'ın evini basan Nezir, Bahar ile Pırıl ve çocuklarını kaçırmıştı. Yeni bölümde Sarp kendisini arayan Nezir'in karşısına çıkıyor. Sarp'ın 'Beni öldür ama çocuklarıma dokunma' şeklindeki yalvarmasına rağmen Nezir geri adım atmıyor.

'KOCAN BENİM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ'
Nezir Bahar'a ise 'Kocan benim oğlumu öldürdü. O yüzden ben de onu öldüreceğim. Huzur aramıyorum adalet arıyorum' diyor.

Nezir Sarp'a 'Seninle bir oyun oynayacağız' diyerek çocuklarının fotoğraflarını ters şekilde önüne koyuyor ve içlerinden birini seçmesini istiyor. Fragmanda, Doruk'un fotoğrafının seçildiği ortaya çıkarken, Nezir Bahar'a 'Doruk bu akşam yemeğini benimle yiyecek' diyerek çocuğu alıyor. Sarp'a ise çocuğunun fotoğrafını vererek 'Sende kalsın. Bakmaya ihtiyacın olacak' diyor. Peki Nezir Sarp ve çocuklarına ne yapacak?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadın son bölümde, Nezir adamlarıyla Sarp'ın evini bastı. Sarp'ı bulamayan Nezir, Bahar ve çocuklarını kaçırdı. Sarp ise arabasıyla giderken korkunç bir kaza geçirdi. Şarampole uçan araçtan yaralı kurtulan Sarp, eve gittiğinde ise kimseyi bulamadı. Sarp ve çocuklarının kaybolduğunu anlayan Sarp büyük şok yaşadı. Planını adım adım işleyen Nezir ise Pırıl ve çocuklarını da kaçırdı.

Diğer yandan Arif ise kahvehanede bulunan silah yüzünden gözaltına alındı. Kadın 54. yeni bölüm fragmanında ise Arif tutuklanarak cezaevine konuluyor. Sarp'ı eli kolu bağlı şekilde Nezir'in yanına getirilirken gören Bahar gözyaşlarına boğuluyor. Sarp ise her şeyi göze alarak Nezir'in karşısına çıkıyor. Sarp, Nezir'e 'Senin kadın ve çocuklarına bir şey yapmadığını biliyorum' diyor. Ancak Nezir'in verdiği yanıt Sarp'ın adeta kanını donduruyor.

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