Kadın'da Bahar ve Sarp'ın çocuklarına Nezir tehdidi! Kadın dizisi 54. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kadın dizisinin 19 Mart Salı ekrana gelecek olan 54. yeni bölümünde izleyicileri sarsacak gelişmeler yaşanacak. Son bölümde Sarp'ın evini basan Nezir, Bahar ile Pırıl ve çocuklarını kaçırmıştı. Yeni bölümde Sarp kendisini arayan Nezir'in karşısına çıkıyor. Sarp'ın 'Beni öldür ama çocuklarıma dokunma' şeklindeki yalvarmasına rağmen Nezir geri adım atmıyor.

'KOCAN BENİM OĞLUMU ÖLDÜRDÜ'

Nezir Bahar'a ise 'Kocan benim oğlumu öldürdü. O yüzden ben de onu öldüreceğim. Huzur aramıyorum adalet arıyorum' diyor.

Nezir Sarp'a 'Seninle bir oyun oynayacağız' diyerek çocuklarının fotoğraflarını ters şekilde önüne koyuyor ve içlerinden birini seçmesini istiyor. Fragmanda, Doruk'un fotoğrafının seçildiği ortaya çıkarken, Nezir Bahar'a 'Doruk bu akşam yemeğini benimle yiyecek' diyerek çocuğu alıyor. Sarp'a ise çocuğunun fotoğrafını vererek 'Sende kalsın. Bakmaya ihtiyacın olacak' diyor. Peki Nezir Sarp ve çocuklarına ne yapacak?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın son bölümde, Nezir adamlarıyla Sarp'ın evini bastı. Sarp'ı bulamayan Nezir, Bahar ve çocuklarını kaçırdı. Sarp ise arabasıyla giderken korkunç bir kaza geçirdi. Şarampole uçan araçtan yaralı kurtulan Sarp, eve gittiğinde ise kimseyi bulamadı. Sarp ve çocuklarının kaybolduğunu anlayan Sarp büyük şok yaşadı. Planını adım adım işleyen Nezir ise Pırıl ve çocuklarını da kaçırdı.