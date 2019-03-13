Kadın'da Nezir Bahar ve çocuklarına ne yapacak? Kadın dizisi 54. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, 53. son bölümüyle 12 Mart Salı akşamı ekrana geldi. Kadın son bölümde, Nezir adamlarıyla Sarp'ın evini bastı. Sarp'ı bulamayan Nezir, Bahar ve çocuklarını kaçırdı. Sarp ise arabasıyla giderken korkunç bir kaza geçirdi. Şarampole uçan araçtan yaralı kurtulan Sarp, eve gittiğinde ise kimseyi bulamadı. Sarp ve çocuklarının kaybolduğunu anlayan Sarp büyük şok yaşadı. Planını adım adım işleyen Nezir ise Pırıl ve çocuklarını da kaçırdı.

SARP NEZİR'İN KARŞISINA ÇIKIYOR

Diğer yandan Arif ise kahvehanede bulunan silah yüzünden gözaltına alındı. Kadın 54. yeni bölüm fragmanında ise Arif tutuklanarak cezaevine konuluyor. Sarp'ı eli kolu bağlı şekilde Nezir'in yanına getirilirken gören Bahar gözyaşlarına boğuluyor. Sarp ise her şeyi göze alarak Nezir'in karşısına çıkıyor. Sarp, Nezir'e 'Senin kadın ve çocuklarına bir şey yapmadığını biliyorum' diyor. Ancak Nezir'in verdiği yanıt Sarp'ın adeta kanını donduruyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 54. yeni bölümüyle 19 Mart Salı akşamı Fox TV ekranlarında olacak.