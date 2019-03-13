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Kadın'da Nezir Bahar ve çocuklarına ne yapacak? Kadın dizisi 54. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 13.03.2019 01:51 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 53. son bölümüyle Salı akşamı ekrana geldi. Kadın son bölümde Nezir, Sarp'ın izini buldu. Sarp'ın dağ evine baskın düzenleyen Nezir, Bahar ve Pırıl ile çocuklarını kaçırdı. Kaza yapan Sarp ise yaralı halde kurtuldu ve eve gitmeyi başardı. Evde kimseyi bulamayan Sarp, Nezir'in planını anladı. Kadın 54. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde, Arif tutuklanarak cezaevine konuluyor. Sarp ise Bahar, Pırıl ve çocuklarını kurtarabilmek için Nezir'in karşısına çıkıyor.

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, 53. son bölümüyle 12 Mart Salı akşamı ekrana geldi. Kadın son bölümde, Nezir adamlarıyla Sarp'ın evini bastı. Sarp'ı bulamayan Nezir, Bahar ve çocuklarını kaçırdı. Sarp ise arabasıyla giderken korkunç bir kaza geçirdi. Şarampole uçan araçtan yaralı kurtulan Sarp, eve gittiğinde ise kimseyi bulamadı. Sarp ve çocuklarının kaybolduğunu anlayan Sarp büyük şok yaşadı. Planını adım adım işleyen Nezir ise Pırıl ve çocuklarını da kaçırdı.

SARP NEZİR'İN KARŞISINA ÇIKIYOR
Diğer yandan Arif ise kahvehanede bulunan silah yüzünden gözaltına alındı. Kadın 54. yeni bölüm fragmanında ise Arif tutuklanarak cezaevine konuluyor. Sarp'ı eli kolu bağlı şekilde Nezir'in yanına getirilirken gören Bahar gözyaşlarına boğuluyor. Sarp ise her şeyi göze alarak Nezir'in karşısına çıkıyor. Sarp, Nezir'e 'Senin kadın ve çocuklarına bir şey yapmadığını biliyorum' diyor. Ancak Nezir'in verdiği yanıt Sarp'ın adeta kanını donduruyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 54. yeni bölümüyle 19 Mart Salı akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Dağ evinin yerini öğrenen Nezir, eve geldiğinde Sarp’ı göremeyeceği için büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Sarp’a karşı daha da güçlenmek ve onu bir an önce bulmak için Pırıl’ı da kaçırır. Fakat Pırıl ile beraber elindeki tüm kozları da kullanmış olacaktır. Nezir’in artık cevabını istediği tek bir soru vardır; Sarp Çeşmeli nerede? Tüm olanlardan habersiz, kaza yapan Sarp ise bu kazadan sağ kurtulabilecek mi? Sağ kurtulsa da ailesini rehin alan Nezir’in elinden onları ve kendisini kurtarabilecek mi?


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