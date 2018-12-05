MAGAZİN

Kadın'da Şirin ve Pırıl'dan Bahar için korkunç plan! Kadın 43. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.12.2018 01:43 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümüne Şirin ve Pırıl'ın Bahar'ı bitirmek için yaptığı ortaklık damga vuracak. Pırıl ve babasıyla buluşan Şirin, Bahar ve Sarp'ın arasını tamamen bozmak için yaptığı korkunç planı açıklıyor. Şirin'in 'O kadın cezasını çekecek. Bahar öyle korkunç öğrenmeli ki, Sarp'ın açıklama yapacak fırsatı bile olmamalı' sözleri karşısında Pırıl bile dehşete düşüyor. Peki Kadın 42. son bölümde neler oldu? İşte Kadın 43. yeni bölüm fragmanı.

Kadın'da Şirin ve Pırıl'dan Bahar için korkunç plan! Kadın 43. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisi 4 Aralık Salı akşamı 42. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın son bölümde kaçırılan Arif işkence gördü. Arkadaşları ise Arif'i kurtarmak için harekete geçti ancak bulamadılar.

ARİF'İ SARP MI KAÇIRDI?
Arif ise perişan bir halde ormana bırakıldı. Arif'in bu halini gören Bahar büyük şok yaşadı. Arif ve Bahar arasında ise duygusal anlar yaşandı. Bahar'ın babası Enver ise bunu Sarp'ın yaptırdığını düşündü. Enver'in bu yaşananlarla Sarp'ın ilgisi olup olmadığını sorduğunda ise Arif 'Var' diye cevap verdi.

Kadın dizisinin 43. yeni bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından yayınlandı. Kadın yeni bölüm fragmanında Şirin Bahar için yaptığı korkunç planı Pırıl ve babasına anlatıyor. Sarp'la çekildikleri fotoğrafların kurmaca olduğunu ve Sarp'ı Bahar'dan uzak tutmak için yaptığını anlatan Şirin ile Sarp'ın eşi Pırıl artık ortak oluyorlar. Şirin korkunç planını Pırıl'a anlatarak, 'O kadın benim ailemi mahvetmesinin cezasını çekecek.Bahar bunu öyle korkunç öğrenmeli ki Sarp'ın ona açıklama yapma fırsatı bile olmamalı' diyor. Şirin ve Pırıl bu konuşmaların ardından ortaklılarını kutluyorlar.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arif’in yanına uğrayan Enver, kahvede gördüğü kandan sonra paniğe kapılır ve Arif’in başına kötü bir şey geldiğini düşünür. Çocuklarının Sarp’ın dönmesiyle birlikte sarsıldığına şahit olan Bahar’ın kafası Nisan’ın bir cümlesi ile karışacaktır. Büyük bir pot kıran ve babasının iki çocuğu daha olduğunu öğrenen Nisan bunu Bahar’a söyleyecek mi?
Şirin’in elindeki fotoğrafları sildirmek isteyen Sarp ise Şirin’in kapısına dayanır. Sık sık Sarp’ın evine gelmesinden rahatsız olan Enver ise fotoğrafların artık Şirin’de olmadığını söyler. Bahar ile birlikte olma yolundaki tek engeli bu fotoğraflar olarak gören Sarp ne yapacaktır? Bahar’a geri dönecek mi? Arif’e onu çok sevdiğini söyleyen Bahar ise her şeye rağmen Sarp’ı affedebilecek mi?

PARTNERBu kez bikini bile giymedi!Bu kez bikini bile giymedi!
EDHO'da bir ayrılık daha! Hızır böyle intikam aldıEDHO'da bir ayrılık daha! Hızır böyle intikam aldı
Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın kadın 43. yeni bölüm fragmanı kadın 42. son bölüm izle kadın 43. yeni bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

İlginizi Çekebilir

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da herkesi şoke eden evlilik!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Sevişme sahneleri olay oldu! Kanal gözünün yaşına bakmadı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ağızları açık bırakan teklif

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren rol arkadaşını kendi seçti! İşte o yakışıklı oyuncu

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Ahmet Kural'a gönderme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'da rehin alınan Gündüz Alp'i Ertuğrul Bey nasıl kurtaracak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da Gündüz Alp'e ne olacak?

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin geçmişlerindeki büyük sırrı ortaya çıkıyor! Çarpışma 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çarpışma'da büyük sır ortaya çıkıyor!

Ufak Tefek Cinayetler'de aşk itirafıyla Kerim ve Serhan böyle barıştı! Ufak Tefek Cinayetler 44. son bölüm izle!

Ufak Tefek Cinayetler'de aşk itirafı sonrası sürpriz barışma!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Sultan'ı öldürdü! 'Benimle anlaşmak isteyenleri öldüreceğim' EDHO 118. son bölüm final sahnesi izle!

EDHO'da bir ayrılık daha! Hızır böyle intikam aldı

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!

Netflix'in Türk dizisi Hakan : Muhafız'a ikinci sezonda sürpriz oyuncular! The Protector dizisi ne zaman başlıyor?

Netflix'in Türk dizisi Hakan : Muhafız'a sürpriz oyuncular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.