Kadın'da Şirin ve Pırıl'dan Bahar için korkunç plan! Kadın 43. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisi 4 Aralık Salı akşamı 42. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın son bölümde kaçırılan Arif işkence gördü. Arkadaşları ise Arif'i kurtarmak için harekete geçti ancak bulamadılar.

ARİF'İ SARP MI KAÇIRDI?

Arif ise perişan bir halde ormana bırakıldı. Arif'in bu halini gören Bahar büyük şok yaşadı. Arif ve Bahar arasında ise duygusal anlar yaşandı. Bahar'ın babası Enver ise bunu Sarp'ın yaptırdığını düşündü. Enver'in bu yaşananlarla Sarp'ın ilgisi olup olmadığını sorduğunda ise Arif 'Var' diye cevap verdi.

Kadın dizisinin 43. yeni bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından yayınlandı. Kadın yeni bölüm fragmanında Şirin Bahar için yaptığı korkunç planı Pırıl ve babasına anlatıyor. Sarp'la çekildikleri fotoğrafların kurmaca olduğunu ve Sarp'ı Bahar'dan uzak tutmak için yaptığını anlatan Şirin ile Sarp'ın eşi Pırıl artık ortak oluyorlar. Şirin korkunç planını Pırıl'a anlatarak, 'O kadın benim ailemi mahvetmesinin cezasını çekecek.Bahar bunu öyle korkunç öğrenmeli ki Sarp'ın ona açıklama yapma fırsatı bile olmamalı' diyor. Şirin ve Pırıl bu konuşmaların ardından ortaklılarını kutluyorlar.