Kadın dayanışması için iç çamaşırlı poz veren Serel Yereli eleştirenlere cevap verdi

Aralarında Demet Akbağ, Farah Zeynep Abdullah, Doğa Rutkay Kamal, Ceylan Ertem ve Ece Çeşmioğlu gibi isimlerin olduğu ünlü kadınlar, ülkemizde artan kadına şiddete tepki göstermek için “Kadınlar kadınları destekliyor” etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede yayılan akıma en ilginç paylaşımda oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli’den geldi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA AKIMA KATILDI

Uzun süredir Londra’da yaşayan 24 yaşındaki Serel Yereli, yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Instagram’da kısa sürede yayılan “Kadınlar kadınları destekliyor” akımına dahil olan oyuncu, iç çamaşırlarıyla ayna karşısında poz verdi.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Yereli’ye takipçilerinden tepki gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun fotoğrafına “Donla poz verince kadın haklarına dikkat çekmiş mi oluyorsun?” yorumunu yaptı.

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Serel Yereli kendisini eleştirenlere cevabı yine sosyal medya hesabının hikaye bölümünden verdi.





