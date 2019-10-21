Kadın dizisi 68. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kadın'da Arif'e büyük şok! "O bir katil"

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 68. son bölümüyle 22 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Kadın'ın son bölüm finalinde kalbi duran Sarp'a ne olduğu merak konusu olmuştu. Yeni bölümde Sarp ile ilgili gerçekler ortaya çıkacak. Peki Sarp öldü mü? Caner Cindoruk Kadın'dan ayrıldı mı?

Kadın dizisinin merakla beklenen yeni bölümünde, Bahar yaşadığı trajik olayların ardından hastaneden çıkıyor. Çocuklarıyla birlikte eve gelen Bahar, kapıda Arif'i görüyor. Arif'in köyde olduğunu sanan çocukları ise sevinçle ona sarılıyor. Ancak Şirin, çocuklara Arif'in köyde değil hapiste olduğunu söylüyor. Şirin, Arif için "O bir katil" diyor. Bahar'dan yeniden mahkemeye başvurmayı isteyen Şirin, aldığı yanıtla sinirlenerek "Sıra sana da gelecek" diyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SARP ÖLDÜ MÜ?

Kadın'ın son bölümünde yaşadıkları trafik kazasının ardından annesi Hatice'yi kaybeden Bahar, yeniden Sarp ile yakınlaştı. Aracı kullanan Arif ise Bahar'a gelerek büyük vicdan azabı yaşadığını ve Sarp için dua ettiğini söyledi. Yaralı olan Bahar ve Sarp ise hastanede aynı odada yan yana yataklarda kalmaya başladı. Bahar ve Sarp yeniden bir aile olmanın hayallerini kurdu. Bahar ve Sarp'ı samimi şekilde gören Arif ise yıkıldı. Sabah uyandığında ise yanında yatan Sarp'ı hareketsiz gören Bahar çılgına döndü. Kalbi duran Sarp, doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Son sahnede ise ameliyattan çıkan doktor Bahar'ın yanına geldi. Kadın'da Sarp'a ne olduğu 68. yeni bölümde ortaya çıkacak. Caner Cindoruk'un ise diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.