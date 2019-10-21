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Kadın dizisi 68. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kadın'da Arif'e büyük şok! "O bir katil"

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2019 00:47 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 68. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Caner Cindoruk'un canlandırdığı Sarp karakterinin veda edeceği Kadın'ın yeni bölümünde, hastaneden çıkan Bahar eve geldiğinde karşısında Arif'i görüyor. Şirin ise annesinin ölümünden dolayı kızdığı Arif'le ilgili gerçekleri çocuklara anlatıyor. Arif için "O bir katil" diyen Şirin, Bahar'ı da "Sıra sana da gelecek" sözüyle tehdit ediyor. Peki Kadın'da Sarp öldü mü? İşte Kadın 68. yeni bölüm 2. fragmanı ve yaşanacaklar.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 68. son bölümüyle 22 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Kadın'ın son bölüm finalinde kalbi duran Sarp'a ne olduğu merak konusu olmuştu. Yeni bölümde Sarp ile ilgili gerçekler ortaya çıkacak. Peki Sarp öldü mü? Caner Cindoruk Kadın'dan ayrıldı mı?

Kadın dizisinin merakla beklenen yeni bölümünde, Bahar yaşadığı trajik olayların ardından hastaneden çıkıyor. Çocuklarıyla birlikte eve gelen Bahar, kapıda Arif'i görüyor. Arif'in köyde olduğunu sanan çocukları ise sevinçle ona sarılıyor. Ancak Şirin, çocuklara Arif'in köyde değil hapiste olduğunu söylüyor. Şirin, Arif için "O bir katil" diyor. Bahar'dan yeniden mahkemeye başvurmayı isteyen Şirin, aldığı yanıtla sinirlenerek "Sıra sana da gelecek" diyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SARP ÖLDÜ MÜ?
Kadın'ın son bölümünde yaşadıkları trafik kazasının ardından annesi Hatice'yi kaybeden Bahar, yeniden Sarp ile yakınlaştı. Aracı kullanan Arif ise Bahar'a gelerek büyük vicdan azabı yaşadığını ve Sarp için dua ettiğini söyledi. Yaralı olan Bahar ve Sarp ise hastanede aynı odada yan yana yataklarda kalmaya başladı. Bahar ve Sarp yeniden bir aile olmanın hayallerini kurdu. Bahar ve Sarp'ı samimi şekilde gören Arif ise yıkıldı. Sabah uyandığında ise yanında yatan Sarp'ı hareketsiz gören Bahar çılgına döndü. Kalbi duran Sarp, doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Son sahnede ise ameliyattan çıkan doktor Bahar'ın yanına geldi. Kadın'da Sarp'a ne olduğu 68. yeni bölümde ortaya çıkacak. Caner Cindoruk'un ise diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

KADIN 68. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI
Kadın dizisinin 22 Ekim Salı ekrana gelecek olan 68. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda çocuklarıyla birlikte kamp yapan Bahar'ın "İnsanlar bana geçmişi unutmamı söylüyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Geçmişin izlerini silebilirsiniz ama çıkaramazsınız" sözleri dikkat çekiyor. O sırada ise çadırın fermuarı açılıyor. Çadırdan Sarp'ın mı yoksa Arif'in mi çıkacağı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden

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