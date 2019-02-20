Kadın dizisinde Bahar'dan Sarp'ı yıkan Arif itirafı! Kadın 51. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın dizisinin 19 Şubat Salı ekrana gelen 50. son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yeliz'in öldüğünü günler sonra öğrenen Bahar üzüntüden adeta yıkıldı. Arif ise Bahar'ı Yeliz'in mezarına götürdü. Diğer yandan Bahar Yeliz'in ölümünden Sarp'ı sorumlu tuttu. Bahar, Sarp'a 'Keşke sen ölseydin' diye bağırdı. Finalde ise artık Sarp'ın evinde saklanmaktan bıkan Bahar gece yarısı herkes uyuduktan sonra çocuklarını da alarak evden kaçmaya çalıştı. Dışarıda kendisini bekleyen Arif'e koşan Bahar, Sarp'a yakalandı.

ARİF VE SARP KAVGA EDİYOR

Kadın 51. yeni bölüm fragmanında ise Arif ve Sarp arasında kavga yaşanıyor. Arif, Sarp'a 'Sen aileden ne anlarsın? Onları terk edip zengin kadın peşinde koştun' diye bağırınca Sarp çılgına dönüyor. Bahar'ı yeniden eve getiren Sarp ise duydukları karşısında şoke oluyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 51. yeni bölümüyle 26 Şubat Salı akşamı Fox TV'de olacak.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeliz’in öldüğünü Emre’den öğrenen Bahar ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çaresizlik içinde bütün bu olayların tek suçlusunun Sarp olduğunu düşünür. Masum bir insanın ve en yakın arkadaşlarından birinin öldüğü gerçeğiyle yüzleşen Bahar, eli kolu bağlı daha fazla beklemek istemez ve Arif’i arayıp onu almasını ister. Bahar’ı almaya gelen Arif ise Bahar’ı ne kadar özlediğinin bir kez daha farkına varır. Yeliz’in yanına gitmek isteyen Bahar, Arif ile beraber yola çıkar. Arif ile Bahar’ın baş başa gitmesinden rahatsız olan Sarp ne yapacağını bilemez. Onların sevgili olma düşüncesini aklına bile getirmek istemeyen Sarp’ın yüzüne Pırıl tarafından tüm gerçekler vurulacaktır. Annesinin yanına giden Şirin’i ise bir sürpriz beklemektedir. Oltasına yeni bir isim alacağı için de oldukça heyecanlıdır. Artık Sarp’ın yanında olmak istemediğinden emin olan Bahar ise evden nasıl kaçacağını düşünmeye başlar. Sarp’ı polise şikayet etmeyi düşünecek kadar da ondan nefret etmektedir. Çünkü Sarp en yakın arkadaşının ölümüne sebep olmuştur.

