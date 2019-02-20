Mynet Trend

Kadın dizisinde Bahar'dan Sarp'ı yıkan Arif itirafı! Kadın 51. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 20.02.2019 01:52 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 51. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kadın 50. son bölümde, Sarp'ın evinde kalan Bahar çocuklarını da alarak kaçmaya çalıştı. Bahar kendilerini bekleyen Arif'e giderken, evden çıkan Sarp'a yakalandı. Yeni bölüm fragmanında ise Sarp ve Arif, Bahar için kavga ediyor. Bahar'a ise Arif'in sevgilisi olup olmadığını soran Sarp, aldığı yanıtla adeta yıkılıyor. İşte Kadın 51. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın dizisinin 19 Şubat Salı ekrana gelen 50. son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yeliz'in öldüğünü günler sonra öğrenen Bahar üzüntüden adeta yıkıldı. Arif ise Bahar'ı Yeliz'in mezarına götürdü. Diğer yandan Bahar Yeliz'in ölümünden Sarp'ı sorumlu tuttu. Bahar, Sarp'a 'Keşke sen ölseydin' diye bağırdı. Finalde ise artık Sarp'ın evinde saklanmaktan bıkan Bahar gece yarısı herkes uyuduktan sonra çocuklarını da alarak evden kaçmaya çalıştı. Dışarıda kendisini bekleyen Arif'e koşan Bahar, Sarp'a yakalandı.

ARİF VE SARP KAVGA EDİYOR
Kadın 51. yeni bölüm fragmanında ise Arif ve Sarp arasında kavga yaşanıyor. Arif, Sarp'a 'Sen aileden ne anlarsın? Onları terk edip zengin kadın peşinde koştun' diye bağırınca Sarp çılgına dönüyor. Bahar'ı yeniden eve getiren Sarp ise duydukları karşısında şoke oluyor.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 51. yeni bölümüyle 26 Şubat Salı akşamı Fox TV'de olacak.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Yeliz’in öldüğünü Emre’den öğrenen Bahar ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çaresizlik içinde bütün bu olayların tek suçlusunun Sarp olduğunu düşünür. Masum bir insanın ve en yakın arkadaşlarından birinin öldüğü gerçeğiyle yüzleşen Bahar, eli kolu bağlı daha fazla beklemek istemez ve Arif’i arayıp onu almasını ister. Bahar’ı almaya gelen Arif ise Bahar’ı ne kadar özlediğinin bir kez daha farkına varır. Yeliz’in yanına gitmek isteyen Bahar, Arif ile beraber yola çıkar. Arif ile Bahar’ın baş başa gitmesinden rahatsız olan Sarp ne yapacağını bilemez. Onların sevgili olma düşüncesini aklına bile getirmek istemeyen Sarp’ın yüzüne Pırıl tarafından tüm gerçekler vurulacaktır. Annesinin yanına giden Şirin’i ise bir sürpriz beklemektedir. Oltasına yeni bir isim alacağı için de oldukça heyecanlıdır. Artık Sarp’ın yanında olmak istemediğinden emin olan Bahar ise evden nasıl kaçacağını düşünmeye başlar. Sarp’ı polise şikayet etmeyi düşünecek kadar da ondan nefret etmektedir. Çünkü Sarp en yakın arkadaşının ölümüne sebep olmuştur.

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadın 51. yeni bölüm fragmanı kadın 51. yeni bölüm izle kadın dizisi fragman Fox TV

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi

Rusya'da Fenerbahçe çılgınlığı!

Rusya'da Fenerbahçe çılgınlığı!

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Paylaşırken böyle olacağını düşünemediler! Çok sert yorumlar

Eski eşini sokakta darp etti! Sonra şoku yaşadı

Eski eşini sokakta darp etti! Sonra şoku yaşadı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden çarpıcı fragman!

Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden çarpıcı fragman!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fox'un gençlik dizisi 4N1K Yeni Başlangıçlar'ın ilk teaser'ı yayınlandı!

Fox'un gençlik dizisinden ilk görüntüler!

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 19 Şubat Salı veda eden isim!

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor 2019'da duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2019'da duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar

Çarpışma, sosyal medya etkileşiminde dünyada ilk üçe girdi!

Çarpışma, sosyal medyada dünya çapında başarı yakaladı!

Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te festivalde gösterilecek

Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te festivalde gösterilecek

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.