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Kadın dizisinde Bahar'ın çocuklarına ne oldu? Kadın 48. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.02.2019 02:09 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 48. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın yeni bölümünde Bahar'ı şoke eden bir olay yaşanacak. Kadın dizisinde Bahar'ın çocukları Nisan ve Doruk’un içinde olduğu arabaya başka bir araçla saldırı yapılıyor. Bir şeyler olacağını anlayan Bahar arabaya koşup çığlık atmaya başlıyor. Bu sırada adamlar Bahar’ı tutarken, araçlardan birisi, Nisan ve Doruk’un bindiği araca çarpıyor. Peki Kadın'da Bahar'ın çocuklarına ne oldu? İşte Kadın 48. bölüm fragmanı

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 5 Şubat Salı akşamı 48. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde Bahar’ın tek arama hakkını Arif’ten yana kullandığını öğrenen Sarp kıskançlıktan deliye dönüyor.

Arif’in kim olduğunu ve neden Bahar’ın onu aradığını merak ederken, aynı zamanda çocukların da neden Arif’i bu kadar sevdiklerini anlamaya çalışır. Sarp’ın sorularından ve sorgulamalarından sıkılan Bahar ise ona çok büyük bir tepki verir. Pırıl ile ilgili hiçbir soru sormadığını ona hatırlatarak, Arif hakkında da soru istemediğini açıkça belirtir. Sarp’a kaçırma haberini verenin Şirin olduğunu düşünürken şok bir bilgiyle Suat’ın bütün tavrı değişecektir. Pırıl ise Bahar’ın daha önce onu gördüğünü ve her şeyden haberdar olduğunu öğrenince büyük bir paniğe kapılır. Ama hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşacaktır. Bahar her geçen gün Yeliz’in ölüm haberine bir adım daha yaklaşırken, Doruk ve Nisan’ı ise büyük bir tehlike beklemektedir.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın'ın son bölümünde, Yeliz'in öldürülmesinden sonra mahallede büyük bir yas yaşandı. Sarp ise Bahar ve çocukları korumak için gittikleri dağ evine Pırıl'ın gelmesiyle şoke oldu. Bahar ise telefonda Arif'i aradı ancak Arif acı haberi sakladı. Kadın'ın yeni bölümünde ise Bahar'ın Arif'le telefonda konuştuğunu öğrenen Sarp kıskançlık krizine giriyor. Arif'in kim olduğunu ve aralarında neler yaşandığını soran Sarp'a Bahar kızıyor.

Yeliz’in ölümüyle darmadağın olan Ceyda, hiç beklemediği bir şey ile daha karşılaşacaktır. Hatice, Enver ve Arif ise Bahar’dan haber alamadıkları için onu her geçen gün daha çok merak eder. Arif olanlardan ötürü mutsuz olsa da, tek isteği Bahar’ın güvende olmasıdır.

Dağ evine Pırıl’ın gelmesiyle evdekiler büyük bir şok içerisine girerler. Pırıl’ın her şey yolundaymış gibi konuşmalarına daha fazla dayanamayan Bahar’ın hatırladığı tek bir şey Pırıl’ın bütün sırlarını ortaya çıkaracaktır.

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