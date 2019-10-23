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Kadın dizisinde Sarp öldü! Caner Cindoruk ve Özge Özpirinçci'den veda mesajı! Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2019 01:35 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın 68. son bölümünde Sarp öldü. Bahar, Sarp'ın ölümüyle yıkıldı. Kadın dizisine başrol oyuncusu Caner Cindoruk da veda etti. Kadın dizisi son bölümün ardından Caner Cindoruk ve Özge Özpirinçi'den Sarp'a veda mesajları geldi. Caner Cindoruk Kadın'a "Ne güzel bir yolculuktu. Çok özleyeceğim hepinizi" notuyla veda etti.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 68. son bölümüyle 22 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın dizisinin son bölümünde Caner Cindoruk'un canlandırdığı Bahar'ın kocası Sarp karakteri öldü. Böylece Kadın dizisine Bennu Yıldırımlar'dan sonra Caner Cindoruk da veda etmiş oldu.

CANER CİNDORUK'TAN KADIN DİZİSİNE VEDA PAYLAŞIMI
Kadın dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk, canlandırdığı Sarp karakterinin ölmesiyle diziye veda etti. Kadın'ın 68. son bölümünün ardından ünlü oyuncu Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Caner Cindoruk paylaşımında, "Ne güzel bir yolculuktu...????#kadın çok özleyeceğim hepinizi.." notunu yazdı.

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"ÖZLEYECEĞİZ CANIMIN İÇİ"
Dizideki rol arkadaşı Özge Özpirinçci de Caner Cindoruk'a sette çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak veda etti. Özpirinçci paylaşımında , "Özleyecegiz canımın içi biliyorum. Hoşçakal Sarp... ???? (blur yemeseydik goreceginiz halimiz buydu...)" mesajını yazdı.

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KADIN 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?
Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktı

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