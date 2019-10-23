Kadın dizisinde Sarp öldü! Caner Cindoruk ve Özge Özpirinçci'den veda mesajı! Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

CANER CİNDORUK'TAN KADIN DİZİSİNE VEDA PAYLAŞIMI Kadın dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk, canlandırdığı Sarp karakterinin ölmesiyle diziye veda etti. Kadın'ın 68. son bölümünün ardından ünlü oyuncu Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Caner Cindoruk paylaşımında, "Ne güzel bir yolculuktu...????#kadın çok özleyeceğim hepinizi.." notunu yazdı.

KADIN 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?

Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktı

