Kadın dizisinde Sarp ve Bahar'ı şoke eden gelişme! Kadın 46. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Kadın dizisinin merakla beklenen 46. yeni bölüm 2. fragmanında Bahar ve Sarp çocuklarla birlikte aynı evde kalmaya başlıyorlar. Ancak Pırıl, çocukları da alarak Sarp'ın evine geliyor.

KADIN DİZİSİNDE KİM ÖLDÜ?

Kadın dizisi dört haftalık aranın ardından ekrana dönüyor. Kadın yeni bölümde Sarp ve Bahar çocuklarla kaçmayı başarıyor. Bahar'ın evine ise saldırı yapılıyor. Nezir’in adamları Bahar’ın evinde Hatice, Ceyda ve Yeliz’den birini öldürdü. Apartmandan ise sağlık ekipleri bir cenaze çıkarttı. Peki Kadın'da kim öldü?

Dizinin son bölümünde Sarp’ın peşinde olan Nezir’in adamları Bahar’ın evine geldi. Sarp, Bahar ve çocukların kaçmasını sağladı. Ancak arkada kalanlar için durum pek iç açıcı değildi. Silah seslerinin duyulmasının ardından, “Kadın öldü” cümlesi herkesi şoka uğrattı. Ölen kişinin kim olduğu izleyiciler tarafından tartışılıyor.

Yeni bölüm fragmanında Bahar, “Annemleri aramam lazım” diyor. Sarp onları arayamayacağını söylüyor. Bahar, “Ne demek arayamayız onları? Ya başlarına bir şey geldiyse, o adamlar onlara bir şey yaptıysa? Onları aramak zorundayım” yanıtını veriyor. Enver, Bahar’ın evine geliyor. O sıra ölen bir kişi ambulansa taşınıyor. Enver acı dolu bir ses tonuyla “Arif” diyor. Fragman Arif’in kan olmuş ellerine bakan Enver’in yakarması ile son buluyor. Kadın dizi yeni bölümü 22 Ocak’ta ekrana gelecek.