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Kadın doğumda çalışan 9 hemşire aynı anda hamile!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 27.03.2019 08:00 | Son Güncelleme

ABD'nin Maine eyaletinde bir hastanenin kadın doğum ünitesinde çalışan 9 hemşirenin aynı tarihlerde bebek sahibi olacağı ortaya çıktı.

Kadın doğumda çalışan 9 hemşire aynı anda hamile!

CNN'de yer alan habere göre, Portland kentindeki Maine Tıp Merkezi, sosyal medya hesabından kadın doğum ünitesinde görevli bebek bekleyen 9 hemşireyi kutlayarak hemşirelerin nisan ile temmuz ayları arasında peş peşe doğum yapacağı bilgisini paylaştı.

Bu paylaşımın ardından bazı anne adaylarından gelen endişe dolu mesajlara yanıt veren hastane yönetimi, "Sakın endişe etmeyin. Bir planımız var." ifadesini kullandı.

Bebek bekleyen hemşirelerden Amanda Spear, işe gelip hamile meslektaşlarıyla birlikte çalışmanın ve benzer deneyimler hakkında konuşmanın keyifli olduğunu belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
abd hamile

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İYİ BÖLDÜNÜZ PARÇALADINIZ BU ÜLKEYİ GEÇİM SIKINTISI ÜRETİMİ BİTİRDİNİZ SAG BRAVO ALKIŞLIYORUZ VERİN MEHTERİ
gang bang yapmışlar
72 yılında otobüslerde hamilelere yer verme uygulaması başlamıştı.. uygulamadan faydalanmak isteyen binlerce bayan hamile kalmıştı..
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