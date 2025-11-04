Kadın futbol kulübü başkanından skandal paylaşım! "Cinsel ilişki için ne kadar isteklisin?"

İtalya Serie A takımlarından Lazio, bu kez futbol dışı bir olayla gündeme geldi. Kulübün kadın futbol takımının yöneticisi Enrico Lotito, sosyal medya üzerinden bir kadına gönderdiği uygunsuz mesaj nedeniyle büyük tepki çekti.

"NE KADAR İSTEKLİSİN?"

Lazio Başkanı Claudio Lotito’nun oğlu olan Enrico Lotito, Instagram’da bir kadının paylaşımının altına yaptığı yorumla olay yarattı. Lotito, gönderiye “Cinsel ilişkiye girmek için ne kadar isteklisin?” yazarak büyük bir tepki zincirini başlattı. Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hem futbol camiası hem de taraftarlar yöneticinin davranışını sert bir dille eleştirdi.

YÖNETİCİLİK GÖREVİNİ BABASI VERMİŞTİ

Enrico Lotito, Temmuz 2022’den bu yana Lazio Kadın Futbol Takımı’nın yöneticiliğini yapıyor. Bu göreve, kulübü 2004’ten beri yöneten ve aynı zamanda 2022’den bu yana İtalyan Senatosu üyesi olan babası Claudio Lotito tarafından atanmıştı.

LOTITO’NUN İLK SKANDALI DEĞİL

Enrico Lotito daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz ekim ayında, AS Roma futbolcusu Stephan El Shaarawy’nin nişanlısı Ludovica Pagani ile yapay zekâ kullanarak oluşturduğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Görselin altına “İşte birlikte kahve içmek istediğim kadın.” notunu düşen Lotito, o dönemde de yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

LAZIO CEPHESİNDE SESSİZLİK

Olayın ardından Lazio yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İtalya futbol kamuoyunda, kulübün prestijine zarar veren bu gelişme sonrası Enrico Lotito’nun görevden alınması yönünde çağrılar artıyor.