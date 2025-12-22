Okan Buruk için 'ifadeye çağrılacak' iddiasına yalanlama! Sevilay Yılman'ın çıkışı olay olmuştu

Gazeteci Sevilay Yılman katıldığı bir programda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da şüpheli Ela Rümeysa Cebeci’nin ifadeleri doğrultusunda ifadeye çağrılabileceğini öne sürmüştü.

Yılman yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak "Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeyi çağırılacak' ifadelerini kullanmıştı.

YALANLAMA GELDİ

Yılman'ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla alakalı yalanlama geldi.

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaştığı habere göre; Başsavcılık tarafından Okan Buruk’un ifadeye çağrılacağı iddiaları yalanladı.