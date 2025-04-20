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Kadın futbolunda Hakkarigücü, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 2-1 mağlup oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 15:30
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Kadın Futbol Süper Lig'de mücadele eden Hakkarigücü, evinde konuk ettiği Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takım, ligin 24'üncü haftasında bu mağlubiyetle grupta 31 puanda kalırken, rakip takım ise puanını 64'e yükselterek averajla bu haftayı da lider olarak tamamladı.

Kadın futbolunda Hakkarigücü, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 2-1 mağlup oldu

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Hakkarigücü sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti. Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, yüzlerce taraftar izledi. Hakkarigücü takımı, 13’üncü dakikada Burkina Fasolu Rasmata Sawadogo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Rakip takımın beraberlik golünü ise ilk yarının uzatma dakikalarında Ece Türkoğlu kaydetti. Maçın ikinci yarısında rakip takıma karşı pozisyon geliştiremeyen ev sahibi Hakkarigücü, 52'nci dakikada Marta Cox'un attığı golle 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi takım ligde oynanan 24 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak ligin 8'inci sırasında 31 puanda kalırken, rakip takım Fenerbahçe Petrol Ofisi ise bu galibiyetle ligdeki puanını 64'e çıkartarak averajla bu haftayı da lider olarak tamamladı.

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fenerbahçe
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