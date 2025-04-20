Kadın futbolunda Hakkarigücü, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 2-1 mağlup oldu

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Hakkarigücü sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti. Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, yüzlerce taraftar izledi. Hakkarigücü takımı, 13’üncü dakikada Burkina Fasolu Rasmata Sawadogo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Rakip takımın beraberlik golünü ise ilk yarının uzatma dakikalarında Ece Türkoğlu kaydetti. Maçın ikinci yarısında rakip takıma karşı pozisyon geliştiremeyen ev sahibi Hakkarigücü, 52'nci dakikada Marta Cox'un attığı golle 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi takım ligde oynanan 24 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak ligin 8'inci sırasında 31 puanda kalırken, rakip takım Fenerbahçe Petrol Ofisi ise bu galibiyetle ligdeki puanını 64'e çıkartarak averajla bu haftayı da lider olarak tamamladı.