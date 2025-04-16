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  4. Kadın futbolunda skandal! Korner kullanılırken rakibinin cinsel organına dokunup 'penisin var mı?' diye sordu... Cezası belli oldu

Kadın futbolunda skandal! Korner kullanılırken rakibinin cinsel organına dokunup 'penisin var mı?' diye sordu... Cezası belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2025 09:22
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İspanya Kadın Futbol Ligi'nde şubat ayında oynanan Sevilla-Barcelona maçında skandal bir olay yaşanmış, Barcelona futbolcusu Mapi León, korner kullanıldığı esnada Espanyol futbolcusu Daniela Caracas’ın özel bölgelerine bilerek dokundu ve kendisine 'Penisin var mı?' diye sormuştu. Yaşanan bu olayın ardından disiplin kurulu Leon'un cezasını kesti. İşte detaylar...

Kadın futbolunda skandal! Korner kullanılırken rakibinin cinsel organına dokunup 'penisin var mı?' diye sordu... Cezası belli oldu

İspanya Kadın Futbol Ligi'nde oynanan Sevilla-Barcelona mücadelesinde kazanan 2-0'lık skorla Barcelona olurken karşılaşmada yaşanan bir olay ülkeye damga vurdu.

İddialara göre Barcelona futbolcusu Mapi León, korner kullanıldığı esnada Espanyol futbolcusu Daniela Caracas’ın özel bölgelerine bilerek dokundu ve kendisine 'Penisin var mı?' diye sordu.

KAMERALARA YANSIDI

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TV kameralarına da yansıyan olayda, León’un yalnızca Caracas’ın bacağına dokunduğunu savunmasına rağmen, Spor Tahkim Mahkemesi itirazı reddetti. 29 yaşındaki oyuncu, olayın abartıldığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir şekilde ve hiçbir niyetle rakibim Daniela Caracas’ın mahremiyetine müdahalede bulunmadım. Temas özel bir bölgeye değildir ve asla kasıt yoktur. Oyun içinde yaşanan basit bir andı, bu kadar büyütülmemeliydi."

2 MAÇ MEN CEZASI ALDI

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Ancak disiplin kurulu, León’un sportmenliğe aykırı davranışta bulunduğu kanaatine vardı ve 2 maç men cezası verdi. Bu kararla birlikte León, Atletico Madrid ve Sevilla karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

“KABUL EDİLEMEZ VE CİDDİYE ALINMALI”

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Espanyol Kulübü ise yaşanan olayın görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek sert bir kınama mesajı yayımladı:

"RCD Espanyol olarak, derbi karşılaşmasında FC Barcelona oyuncusu María Pilar León’un oyuncumuz Daniela Caracas’a yaptığı ve mahremiyetini ihlal eden hareketi kesin şekilde kınıyoruz. Bu tür davranışların sahada yeri yoktur. Kulübümüz, sporda saygı ve centilmenliğin temel değerler olduğuna inanmaktadır. Gerekirse hukuki süreci başlatmak üzere oyuncumuza tüm hukuki destek sağlanacaktır."

Olay, İspanya kadın futbolunda etik ve sportmenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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