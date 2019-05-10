Kadın gazeteciyle konuşmayan İslamcı lidere hapis cezası

Ahrouch ayrıca, gazeteci Emmanuelle Praet'e 5 bin, Unia'ya da 650 euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme, verilen 6 ay hapis cezasını erteledi.

Kadın gazeteci ile konuşmayan ve ona bakmayı reddeden Ahrouch, bu tutumu nedeniyle "ayrımcılık" suçlamalarına hedef oldu.

İslam Partisi lideri, program sırasında da gazeteci Emmanuelle Praet'le "kadın olduğu için" konuşmayı reddetti.

Ahrouch, program öncesi bir kadın makyöz tarafından kendisine yayın için makyaj yapılmasına izin vermedi.

Belçika'da 2012 yılında kurulan ve bu ülkede "yüzde 100 İslam devleti hedefleyen" partinin lideri Ahrouch, 22 Nisan 2018'de RTL-TVI kanalında yayınlanan bir programa çağrıldı.

İslam Partisi lideri, ayrımcılıkla suçlandığı olaydan bir kaç hafta sonra da, başka bir programda dönemin Devlet Bakanı Zühal Demir'e bakmayı reddetmişti.

HLN gazetesine göre Ahrouch, program sunucusunun uyarısı üzerine, "Ben bu kişiye bakmayacağım ama onu dinleyeceğim. Kibar bir insanım" dedi.

EŞİNE ŞİDDET UYGULAMKTAN CEZA ALMIŞTI

Redouane Ahrouch'un 16 yıl öncesinde de "eşine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle 6 ay hapis cezası aldığı, daha sonra bu cezanın 3 yıl şartlı cezaya dönüştürüldüğü belirtildi.

Ahrouch liderliğindeki İslam Partisi, kurulduktan sonra katıldığı ilk seçimde yizde 4 oy alarak, Büksel'in Molenbeek ve Anderlecht semtlerinde birer belediye meclis üyeliği kazanmıştı.

Ahrouch, partisi adına Andrelecht belediye meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu. Brüksel'de belediye otobüsü şoförlüğü yapan Ahrouch'un, Nisan 2018'deki yerel seçimler öncesi, kadın ve erkekler için ayrı otobüs önerisi yoğun yepkiye neden olmuştu.

Bu öneri nedeniyle sağ partiler, İslam Partisi'nin kapatılması talebinde bulunmuştu.

