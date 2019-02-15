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Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 15.02.2019 10:35 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programına, bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın seyircinin enişte itirafı damga vurdu.

Hayatta Her Şey Var programına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyircinin eniştesiyle arasında yaşananları itiraf ettiği anlar olay oldu.

"ABLAMIN KOCASI BANA AŞIK"

Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı Beyaz TV'de yayınlanan "Hayatta Her Şey Var" programına çok konuşulacak bir itiraf damga vurdu. Telefonla canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, ablasının kocasının ona aşık olduğunu ve kendisine ahlaksız, iğrenç bir teklifte bulunduğunu söyledi. "Ablamın kocası bana aşık. Ablama ve eşime bunu söyleyemiyorum. Ablam da eşine çok aşık ve eşimle eniştemin arası çok iyi" diyen genç kadın, ardından şunları dile getirdi;"'Bana eşini boşa ben de ablandan ayrılıp seninle evlenirim.' diyerek beni her gördüğünde sıkıştıran enişteme seni aileme söylerim dediğimde 'Sana kimse inanmaz' deyip beni tehdit etti dedi." Evlilik ve İletişim Uzmanı İnci Yeşilyurt ise bu gelen itiraf üzerine devam ederse görüşmeyi azalmtaya çalışın ve gerekirse annenize durumu iletip telefonunu bile engellemesini önerdi.

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beyaz tv hayatta her şey var

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Bu kahpe karı israil ajanı
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