Kadın mı erkek mi? İranlı kalecinin cinsiyeti tartışma konusu oldu

İran ile Ürdün arasında oynanan kadınlar futbol maçında, İran penaltı atışlarıyla mücadeleyi kazanan taraf oldu. Mücadelenin ardından ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya şaşırtan bir itiraz geldi.

"FIFA'YI GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisinin kadın değil erkek olduğu iddiasıyla FIFA'ya şikayet etti. FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



