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Kadın sanatçıların eserleri depremzedeler için sergileniyor

03.03.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 53 sanatçının 70 eseriyle hazırlanan karma serginin geliri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen sergi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

TDV İstanbul Gönüllü Koordinatörü Meral Günel, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Müftülüğü tarafından başlatılan programa dahil olarak sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Sergide gönüllü sanatçıların eserlerinin yer aldığını dile getiren Günel, "Bugün burada 53 kadın sanatçımızın toplam 70 eserini sergiliyoruz. Eserlerimiz karma çalışmalardan oluşuyor. Ebru, tezhip, hat, minyatür gibi klasik sanatlarımızın yanında pouring, rölyef ve filografi gibi modern sanatlara da bir alan açtık." dedi.

"İYİLİĞİN FARKLI BİR KAPISININ AÇILMASINI ARZU ETTİK"

TDV'nin deprem bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi veren Günel, ilk önce sergiye destek çağrısı yaptıklarını, sanatçıların da satış ücretlerinin tamamı veya bir kısmı bağışlanmak üzere eserlerini gönderdiklerini, elde edilen gelirin tamamının vakıf aracılığıyla afet bölgelerindeki yardım çalışmalarına iletileceğini aktardı.

Meral Günel, TDV'nin depremzedeler için AFAD ile işbirliği halinde çalışmalarına devam ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Bölgeye karşı bütün insanlarımızda oluşan bir hassasiyet ve duyarlılık var. Herkesin doğrudan para gönderme imkanı olmayabilir, doğrudan oraya gidip orada çalışma imkanı da olmayabilir. Sanatla uğraşan, sanatçı duyarlılığına sahip olan fakat bölgeye gitme imkanı olmayan arkadaşlarımıza da iyiliğin farklı bir kapısının açılmasını arzu ettik. İçlerindeki 'Biz ne yapabiliriz?' sorusuna böyle bir cevap olabileceğini düşündük. Sonuçta burada gerek sanat eserlerini üreten arkadaşlarımız gerekse bu eserleri almak suretiyle destek veren sanatsever dostlarımız, dolaylı yoldan bir iyilik çalışmasına katkıda bulunmuş olacaklar."

Sanatçıların satılan eserlerin yerine yeni eserler bağışlamaya da hazır olduklarını belirten Günel, "Satılan eserlerin yerine yenileri konulacak. Bu tür çalışmaların bereketiyle geleceğine inanıyoruz. Biz bir adım atıyoruz, Cenabıhak inşallah bize on adımla karşılık verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"ACI HEPİMİZİN ACISI, SADECE O BÖLGENİN DEĞİL"

TDV İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğü Sanat Danışmanı Hacer Sönmez ise sergiyi depremzedeler hayrına gönüllü sanatçıların eserlerinden oluşturduklarını söyledi.

Sergide satış bedeli 100 bin lira olarak belirlenen bir tezhip tablosunun da yer aldığını dile getiren Sönmez, "Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ı anlatan bir eser. Kanuni Tuğrası ve Hürrem'e yazdığı bir şiirden oluşuyor. Kanuni mücevher sanatıyla ilgilendiği için mücevheri de anlatan bir eser." şeklinde konuştu.

Depremzedelere sanatla destek olmak istediklerinin altını çizen tezhip sanatçısı Sönmez, "Acı hepimizin acısı, sadece o bölgenin acısı değil." ifadesini kullandı.

Hacer Sönmez, başlangıçta bu kadar kaliteli eserlerin geleceğini hiç ummadıklarını dile getirerek, "Güzel tepkiler var. Hatta sanatçılar tekrar tekrar eser vermek istiyor. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

ESERLER TAKSİM CAMİİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'NDE DE SERGİLENECEK

Sergide Sabriye Şentop, Hacer Sönmez, Aslı Baltacıoğlu, Elif Baduk, Habibe Göksal, Eda Özbekkangay, Merve Kösdağ, Beyza Ünsal, Seyyide Göksal, Amine Şani, Ayşenur Kapusuz, Fatma İren, Hacer Topbaş Jamini ve Asiye Yaman'ın da arasında bulunduğu sanatçıların eserleri yer alıyor.

Ayrıca, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit, ilahi ve dua programının sunulduğu sergide, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Elif Arslan, doğal afetlerde kadının rolünü anlattığı konuşma yaptı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 6 Mart'a kadar ziyarete açık olacak sergi, 8-15 Mart tarihlerinde de Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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