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Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

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YAŞAM  | 30.07.2019 21:57 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki alışveriş merkezindeki markette alışveriş yapan H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM’de bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

MARKET SAPIĞI AVM'YE TEKRAR GELİNCE YAKALANDI

Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı.

Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüntüleri izleyince sinir krizi geçiren, üzerindeki tişörtü yırtan H.S., eşi tarafından sakinleştirildi. H.S. daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayette bulunan H.S., bu kişinin arkasında sağa sola gittiğini, ancak yanına yaklaştığını fark etmediğini söyledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli taciz gözaltı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şu güzel memlekette Ahlaksız bir toplum yetiştirildiği için herkes kendini sapıklara karşı korumalı.. özellikle bayanların giyinme tarzları sapıklara içindeki iğrençliği dışa vurdurmamalı
adam gibi dini eğitim şart
Bu adam 27 yaşındaysa ben 50 yaşındayım
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