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Kadın sürücüyü böyle darp etti! Bu görüntüler Eyüpsultan'da çekildi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan'da tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan’da trafikte korna çaldığı için kadın sürücü Ş. A.’yı darp ettiği iddia edilen H.H.B., doktor olduğu öğrenilen kadın sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.H.B., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli H.H.B. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli H.H.B. çıkarıldığı hakimlikçe ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın sürücü kadına şiddet darp trafik terörü

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah askina su trafik kavgalarina bir cozum bulunsun..herkes treafikte kabadayi..Amerikadaki gibi, aractan inen suclu sayilsin bak bakayim kavga eden olurmu..
Senin erkekliğine tüküreyim. En az 2 yıl yatmalı
darp etmesi tabiki yanlış ama anlamsiz sekilde korna calan okadar insan varki sinir bozucu bi durum gercekten
ya arkadaşım korna nedir? adam sağdan hızla geliyor çarpmasın diye uyarmak için kornaya basıyorum, camı açıp ne kornaya basıyon diye ana avrat sövüyor. korna daha niye var? kornayı küfür olarak mı algılıyorsunuz? çıkmayın o zaman trafiğe!
inşallah senin esini bacin da anlamsiz korna çalıyor diye dayak yer
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