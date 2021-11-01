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Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler!

01.11.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'da bir kadın ve erkek sporcunun gösteri dövüşü büyük tepkilere neden oldu. Sporseverler bu durumun eşitsiz olduğunu ve ortaya çıkan görüntülerin adil olmadığını savundu. Hakem, kadının erkek sporcu tarafından şiddetli şekilde dövülmesi nedeniyle maçı yarıda kesmek zorunda kaldı.

Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler!

Polonya'nın Czestochowa kentinde Piotrek Muaboy ile Ula Siekacz arasındaki gösteri dövüşü, ülkede büyük yankı uyandırdı. Ringe çıkan ikili, birbirlerini alt etmek için kıyasıya yarıştı. Fakat erkek sporcu Piotrek Muaboy, kadın rakibi Ula Siekacz'i kısa sürede alt etmeyi başardı.

HAKEM, DÖVÜŞÜ YARIDA KESTİ

Kadın sporcu, yüzüne art arda aldığı yumruk darbeleri nedeniyle etkisiz hale geldi. Kadının zor durumunu gören hakem de Piotrek Muaboy'ı durdurarak, maçı yarıda kesti. Ancak kadın sporcu yine de sert yumruk darbeleri nedeniyle ciddi hasar gördü.

DÖVÜŞE BÜYÜK TEPKİ YAĞIYOR

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kadın ve erkek sporcular arasındaki dövüş tepkilere neden oldu. Sporseverler, ikili arasında adaletsizlik olduğunu ve maçın hiç başlamaması gerektiğini ifade etti. Genç kadının hayranları da yaşanan durum nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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