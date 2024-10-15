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  4. Kadın yarışmacılar linçlendi! MasterChef Beyza o yorumlara dayanamadı uyardı! 'Kötü duruma düşürüyor...'

Kadın yarışmacılar linçlendi! MasterChef Beyza o yorumlara dayanamadı uyardı! 'Kötü duruma düşürüyor...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.10.2024 16:16
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MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Beyza, sosyal medya hesabında diğer kadın yarışmacılarla çektiği bir video yayınladı. Videoya yapılan kötü yorumlara daha fazla dayanamayan Beyza, takipçilerini uyardı.

Kadın yarışmacılar linçlendi! MasterChef Beyza o yorumlara dayanamadı uyardı! 'Kötü duruma düşürüyor...'

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından olan Beyza, başarısıyla öne çıkan bir yarışmacı. Yaratıcı tabaklarıyla da herkesin dilinde olan Beyza, sadece performansıyla değil iyi niyetli kalbiyle de seyircilerin gönlünü kazandı.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın da desteklediği Beyza, Onur'la olan yakınlığıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Beyza, son olarak sevenlerine yaptığı takdir toplayan uyarısıyla konuşuldu.

KADIN YARIŞMACILAR LİNÇLENDİ, BEYZA SESSİZ KALMADI!

Sevilen yarışmacı Instagram hesabında diğer kadın yarışmacılarla soru cevap yaptıkları bir video yayınladı. Yoruma açık olan videoya ise kadın yarışmacılar hakkında olumsuz yorumlar yapıldı.

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Bu yorumları gören Beyza da daha fazla dayanamayıp takipçilerini uyarmak zorunda kaldı. Beyza, videosuna "Kızlar hakkında çok olumsuz yorum görüyorum. Ben kızlarla çok iyi anlaşıyorum gördüğünüz gibi ve kalp kalbe karşıdır biliyorsunuz. Ekrana yansıyan bazı şeyler oluyor bizi kötü duruma düşürüyor ama sizce bu kızlarda kötülük olsaydı ben arkadaş olur muydum? O yüzden biraz hassasiyetli olmanızı rica ediyorum. Kızların da bir ailesi hatta kalpleri var." uyarısında bulundu.

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Sosyal medya kullanıcıları da bu yorumu görünce yorumsuz geçemedi...

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