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Kadın yürüyüşünde Hülya Avşar'a pankartlı tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

"Kadın evde çocuk büyütsün, kocasını karşılasın" diyen Hülya Avşar'a tepki büyüyor. Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de yürüyen on binlerce kadın sesini yükseltti, Hülya Avşar da protestolardan nasibini aldı

Kadın yürüyüşünde Hülya Avşar'a pankartlı tepki

Hülya Avşar'ın, "Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" sözlerine tepkiler sürüyor.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Taksim'de yürüyüş kapan on binlerce kadın, kadına şiddeti, tacizi ve tecavüzü protesto etti.

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Zaman zaman Hülya Avşar aleyhine sloganların da atıldığı yürüyüşte; Hülya Avşar için açılan "Hülya neden böyle, Hülya derdini söyle" pankartı da dikkat çekti. Pankart sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutuldu.

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