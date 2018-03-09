Kadın yürüyüşünde Hülya Avşar'a pankartlı tepki

Hülya Avşar'ın, "Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" sözlerine tepkiler sürüyor.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Taksim'de yürüyüş kapan on binlerce kadın, kadına şiddeti, tacizi ve tecavüzü protesto etti.

Zaman zaman Hülya Avşar aleyhine sloganların da atıldığı yürüyüşte; Hülya Avşar için açılan "Hülya neden böyle, Hülya derdini söyle" pankartı da dikkat çekti. Pankart sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutuldu.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?