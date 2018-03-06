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Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Star TV'de ekrana gelen Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin son bölümünde Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar arasında yaşanan diyaloglar sosyal medyada gündem oldu

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Hülya Avşar’ın programda kadınlarla ilgili yorumları sosyal medyada eleştiri topladı. Hülya Avşar "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" dedi.

Mehmet Aslantuğ araya girerek "Tam bu değil galiba. Bu biraz sertleşmiş hali. Üretime girmesi lazım kadının. Muasır medeniyet seviyesi başka türlü olmuyor var ya Ata'nın işaret ettiği" diye yanıt verdi.

MEHMET ASLANTUĞ ISRARLA DÜZELTTİ

Hülya Avşar ise kadın özgürlüğüyle ilgili bir şey söylemediğini belirterek "Onu yapsın. Kadın özgürlüğüne hiçbir zaman... Evde de kadın baskın, dışarıda erkek, erkek egemenliği diyorum, erkek üstünlüğü, baskısı demiyorum. Erkek egemenliği güzel bir duygu geliyor bana" diye konuştu.

Aslantuğ ise "Özgürlükten kastın üretimde de olması dahil değil mi oraya, üretimde. Yani hayatın içinde. Yoksa gezip tozmuyor özgürlükten kasıt" sözleriyle karşılık verdi.

HÜLYA AVŞAR: KIZIMA DA SÖYLÜYORUM

Avşar ise "Hayır, çalışabilir anlamında. Ben kızıma da söylüyorum muhakkak işin olsun. Kocan kim olursa olsun, dünyanın en zengin adamı da olsa senin kendi işin olsun. Ama erkek egemenliği diyorum. Bir erkek kadına sarıldığı zaman, kolunun altına girebileceğin bir erkekten bahsediyorum" sözleriyle devam etti.

'BUNU ŞÖYLE FORMÜLE ETMEK ZORUNDAYIZ'

Aslantuğ ise şöyle yanıt verdi: "Bu çok anlaşılır bir duygu ama bunu işte şöyle formüle etmek zorundayız. Bu erkeğe de anlam katar kadına da... Bu duyguları koruyalım ama kadın evinde üretimden çekilip bütün istikbalini bir adamın vicdanına, aşkına, samimiyetine, günün sonunda bir gün aklının karışmasına yanılgılarına bırakmamalı"

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslantuğ Hülya Avşar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kaliteli adam dedikleri bu işte...
hülya avşar kızına söylüyor aşk yaşa zengin koca bul biz ölürsek açıkta kalmazsın
mehmet aslantuğ hakaret etmemek için kendini nasıl tuttun ya
Mehmet Aslantuğ ADAMsın .
şu kadının programını seyredenin ya aklı yok yada parası çok
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