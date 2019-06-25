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Kadının gözünde yaşayan küçük arılar akıllara durgunluk verdi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.06.2019 09:27 | Son Güncelleme

Tayvanlı bir kadın, dört küçük ter arısı gözünün içine girdiğinde yabani otları topluyordu.

Kadının gözünde yaşayan küçük arılar akıllara durgunluk verdi!

28 yaşındaki hasta, doktora gözü korkunç derecede tahriş olduktan sonra muayene olmaya gitti.

Fooyin Üniversitesi'nden Dr. Hong Chi Ting, BBC'de daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. Her arı yaklaşık 4 mm uzunluğundaydı.

Aşağıdaki videoda olanları daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

Tam olarak ter arıları nelerdir?

Küçük haşereler, ter atmak ve insanlara sarılmak için karaya çekilir. Ayrıca gözyaşı içtiği de biliniyor.

Kansas Entomoloji Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gözyaşı çok miktarda protein içeriyor ve arılar onu çok seviyor.

Doktor şoke oldu!

BBC'nin raporuna göre, genç kadın olay sırasında yakınlarının mezarlarından birinin üzerindeki otları ayıklıyordu.

Kadın, başlangıçta sol gözüne giren bir kir olduğunu düşünüyordu. Ancak, zaman geçtikçe göz ağrıları dayanılmaz hale geldi.

Hem hasta hem de doktor dört canlı yaratığın ortaya çıktığını görünce şoke oldu.

Hastanede bir oftalmoloji profesörü olan Dr. Hong, “O, gözlerini tamamen kapatamadı. Boşluğa mikroskopla baktım ve böcek bacağına benzeyen siyah bir şey gördüm” dedi.

Arılar alındıktan sonra, hasta ayrıldı ve tam bir iyileşme göstermesi bekleniyor.

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