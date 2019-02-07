Kadının kucağında duran çocuk kazaya neden oldu

Çin'de annesinin kucağında elektrikli bir scootera binen çocuk yaptığı hareketle az kalsın büyük bir faciaya neden olacaktı. Küçük çocuk bir anda çalışan araçta gaza dokununca scooter hızla hareket etti. Elektrikli scooter önünde duran bir otomobile çarparak durabildi ve olası bir facia önlenmiş oldu. Büyük şaşkınlığın yaşandığı olay ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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