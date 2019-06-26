Kadınlar 10, erkekler günde 14 bardak su içmeli

Sıcaklık ve nem oranının arttığı yaz aylarında sıvı ihtiyacının diğer mevsimlere göre daha yüksek olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgün İyigün, vücudun hava sıcaklığına karşı ısısını dengede tutabilmek için daha hızlı nefes alıp verme, terleme ve idrar yoluyla fazla ısısını dışarıya attığını belirtti. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 65’inin sudan meydana geldiğini ve erişkin bir insanın günlük ortalama 2.5 litre sıvı kaybettiğini kaydeden Dr. İyigün, "Yetersiz sıvı tüketiminde ortaya çıkan semptomlar, yorgunluk, halsizlik, idrar renginde koyulaşma, idrar miktarında azalma, idrar sıklığında azalma, tansiyon düşüklüğü, nabız sayısında artış, terlemede azalma, dalgınlık, bakışlarda donuklaşma, baş ağrısı, baş dönmesi, deride kuruluk, deride esneklik kaybı, bağırsak hareketlerinde yavaşlama, kabızlık, ağız kokusu, solunum hızında artış ve kas kramplarıdır" dedi.

Sıvı eksikliği kalp krizini tetikliyor



Dr. Öğr. Üyesi Özgün İyigün, 60 kilo ağırlığındaki bir bireyde günlük su ihtiyacının 2-2,5 litre olduğunu söyledi ve yazın sıvı tüketiminin kadınlarda 8-10 bardak, erkeklerde 12-14 bardak olması gerektiğini ifade etti. 'Yaz mevsiminde sıcak havanın etkisiyle terleme şeklinde tuz ve elektrolit kaybı olur, kişi yeterli sıvı alıp eksiği tamamlamazsa kalp krizi riski artar' diyen Dr. İyigün, “Yeterli sıvı tüketilmemesi kanın koyulaşmasına ve pıhtılaşmasına sebep olarak çarpıntı, ritim bozukluğu, tansiyon dengesizlikleri ve kalp yetmezliği gibi tablolara yol açar" uyarısında bulundu.