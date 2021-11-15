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Kadınlar Asya Kupası, Ürdün - İran maçında erkek kaleci iddiası

15.11.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFC Kadınlar Asya Kupası’nda oynanan Ürdün-İran maçının ardından İran kalecisinin kadın değil erkek olduğu öne sürüldü. Ürdün Futbol Fedarasyonu konuyla ilgili FIFA'ya şikayette bulundu.

Kadınlar Asya Kupası, Ürdün - İran maçında erkek kaleci iddiası

Ürdün Futbol Federasyonu, kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran kalecisinin, kadın değil erkek olduğunu iddia etti.

Ürdün Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu'na 25 Eylül'de oynanan maçla ilgili, İranlı oyunculardan birinin cinsiyetini doğrulanmasını talep eden bir şikayette bulundu. Ürdün Futbol Federasyonu, İran kalecisinin kadın değil erkek olduğunu ve bu durumu FIFA'ya şikayet ettiklerini duyurdu.

ŞİKAYET ETTİLER

Ürdün Futbol Federasyonu (JFA) başkanı Ali Bin Al-Hussein, şikayet mektubunu Twitter adresinden paylaştı.

FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

0-0 biten mücadelenin ardından İran, Ürdün'ü penaltı atışlarında 4-2 mağlup etmiş ve Tacikistan'da düzenlenecek olan 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

İRAN'IN GEÇMİŞİNDE BÖYLE OLAYLAR VAR

2015 yılında İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın 8 oyuncusunun cinsiyet değiştirmek için bıçak altına yatmayı planlayan erkekler olduğu iddiası doğrulanmıştı.

Söz konusu iddiaların basında yer almasının ardından bir açıklama yapan İran Futbol Ligi Sözcüsü Modtabi Şarifi, Kadın Milli Takımı'nın 8 oyuncusunun erkek olduğunu doğruladı. Şarifi, oyuncuların korunması adına bu kişilerin kimliklerinin açıklanmayacağını da sözlerine eklemişti.

İran'da, İslam Devrimi'nin yapıldığı 1979'dan bu yana cinsiyet değiştirme ameliyatlarına izin veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran Ürdün
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