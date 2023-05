Kadınlar bandosu eşliğinde engelliler farkındalık yürüyüşü

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliği engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Renkli anların yaşandığı yürüyüşte Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı ise yürüyüşe çaldıkları marşlara eşlik etti. Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Türkiş mevkisinden başlayan yürüyüş Çobanlı İskelesi’nde son buldu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Gülay Deveci de yürüyerek insanlara farkındalık mesajı verdi.

Yürüyüş sonunda konuşma yapan Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nadide Döktür, "Ne kadar gerek sosyal medyada gerekse alanlarda engelliler, farkındalık, sevgi, saygı vb. kavramları çokça duysak dahi gerçek tablo hiçte öyle sanıldığı gibi değildir. Engelliler ötekileştirilmekte, kendisine verilen sadakalarla yetinmesini istenmektedir. Engellilere reva görülen sadaka anlayışını kabul etmiyoruz. Engellilere yönelik yapılacak her çalışmanın insan hakları temelinde değerlendirilmesini, kanunlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve insan onuruna yakışır şekilde garanti altına alınmasını istiyoruz. Yakın zamanda gündemde yer alan Engelli öğretmen atamalarında ’Sen engelli misin? Hiç engelliye benzemiyorsun!’ anlayışını kınıyoruz. Hayatın her alanında ötekileştirilen, ’sen engellisin yapamazsın’ anlayışıyla dün nasıl mücadele ettiysek bugün de mücadele etmeye devam edeceğiz. Öznenin yani bizlerin yok sayıldığı ortamda oluşturulan genelgeler, yönetmelikler, kanunlar ve kurumlar çözüm olmaktan öte bizlerin ayağına bağ olmakta; daha büyük problemleri peşinde getirmektedir. Yerelden, genele engellilerle ilgili alınacak her kararda engellilerin katılımıyla karar alınması artık zaruridir ve artık ne zaman ne de sabrımız kalmamıştır. Zaman, hayatı ’erişilebilir’ hale getirmenin zamanıdır. Bugün burada bulunan, kulak veren herkesi dayanışmaya davet ediyoruz. Mücadeleyi büyütmeye, umudu örgütlemeye el verin. Özne bizsek yöneten de biz olacağız" dedi.