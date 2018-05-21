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Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı

Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

FENERBAHÇE 62 - 53 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Orkun Yurtdaş, Süleyman Dağder Dağlı

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 9, Tuğçe Canıtez, Sottana 14, Verameyenka 11, Vaughn 10, Ayşe Cora 7, Plum 11, Pelin Bilgiç
YAKIN DOĞU ÜNİVERTESİ: Vardersloot 6, Mc Bride 15, Bahar Çağlar 3, Lavender 10, Holingsvorth 11, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut, Gruda 8

1. PERİYOT: 15-20
DEVRE: 24-31
3. PERİYOT: 47-39

Karşılaşamaya pota altından bulduğu basketlerle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Lavender'in sayılarıyla 4. dakikayı 8-4 üstün geçti. Basit top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında konuk ekip, 7. dakikada ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 7-17. Vaughn'ın kaydettiği sayılarla sarı-lacivertli ekip, farkı eritse de Yakın Doğu Üniversitesi ilk çeyreği 20-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iki ekipte kötü hücum ederek başladı. Çeyreğin ilk 5 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi, 15. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 15-25. Sottana'nın dış atışlardan Verameyenka'nın boyalı alandan kaydettiği sayılarla Fenerbahçe farkı tek hanelere indirse de Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 31-24 önde gitti.

İkinci yarıya 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Verameyenka'nın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 23. dakikada ilk kez öne geçti: 33-31. Taraftar desteğini arkasına alan ve Plum'un dış atışlardan arka arkaya bulduğu isabetlerle sarı-lacivertli ekip, 26. dakikada farkı çift hanelere (45-35) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, final periyoduna 47-39 önde girdi.

Son çeyreğe iki takım da sert savunma yaparak başladı. Mc Bride'ın dış ve boyalı alandan kaydettiği basketlerle Yakın Doğu Üniversitesi, 36. dakikada farkı 4 sayıya (53-49) indirdi. Sottana'nın kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe sahadan 62-53 galip ayrıldı ve sezonu şampiyon tamamladı.

İLK ÇEYREKTE OYUN SIK SIK DURDU
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde skor tabelasında yaşanan sorun nedeniyle oyun üç defa durdu. Müsabakayı ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı-lacivertli kulübün yöneticileri de takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yakın Doğu Üniversitesi

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