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Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Japonya son 16'da

DÜNYA KUPASI - SLİDER HABERLERİ  | 20.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere ve Japonya, son 16 turuna yükseldi.

Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Japonya son 16'da

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 13. gününde, D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

3'te 3 yapan İngiltere, lider, 4 puan toplayan Japonya ise ikinci olarak son 16 takım arasına kaldı.

SONUÇLAR ŞÖYLE:
Japonya-İngiltere: 0-2
İskoçya-Arjantin: 3-3

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Kadınlar Dünya Kupası İngiltere Japonya

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