Kadınlar erkeklerle girdiği tartışmaları kazanıyor çünkü...

İsveç’te yer alan Karolinska Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalara göre kadınlar, eylemsel bellek konusunda erkeklerden daha gelişmişler. Bu durum da yaşananları anımsamak ve kayıp eşyaların yerini bulmak konusunda onları daha üstün kılıyor.

DETAYLARI HATIRLAYIP SUNABİLİYORLAR

Eylemsel bellek sayesinde kadınlar, geçmiş zamanda yaptıkları otobiyografik olayları hatırlamaya daha eğilimli. Bu sebeple de herhangi bir tartışma esnasında eskiden yaşanmış olayların detaylarını anımsayıp karşılarındakine sunabiliyorlar. Bu durum da onlara tartışmalarda büyük bir avantaj tanımış oluyor. Ancak insan vücudunun bilinen en hassas sistemlerinden birisi olan eylemsel bellek; uykusuzluk, depresyon ve yaşlanmaya bağlı olarak zayıflayabiliyor.

KADINLAR BELLEK KONUSUNDA DAHA AVANTAJLI

Aynı zamanda yapılan araştırmalar, kadınların koku gibi duyusal verileri ve insan yüzlerini anımsamak konusunda daha başarılı olduğunu gösteriyor. İsveç’te yer alan Karolinska Enstitüsü'nden baş araştırmacı Martin Asperholm, “Araştırma sonuçlarına göre kadınların eylemsel bellek konusunda bir nebze de olsa avantajlı olduğu görülüyor. Ancak bu avantaj, hatırlanması gereken verinin içeriğine göre değişiklik gösterebiliyor” açıklamasını yaptı.