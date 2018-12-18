Maniler söyleyerek yazın 40 dereceyi bulan sıcakta üzüm bağlarında, kışın da yağış altında ve soğukta bağ bozumunda çalışan kadınlar, evlerinin mutfak harcamalarını ve çocuklarının okul harçlıklarını karşılamak için uğraş veriyor. Manisa'nın sofralık üzüm üretim merkezi Sarıgöl ilçesinde aralık ayının ortasında bazı bağlarda hasat sürüyor.

Kadınların kış mevsiminde bağ bozumu mesaisi

Her sabah 05.00'de uyanıp çocuklarını ve eşlerini evde bırakarak bağlara giden kadınlar, yağmur altında kimi zaman traktör kullanarak kimi zaman da son üzümleri kesip kasalara yerleştirerek ekmek mücadelesi veriyor.

Günlüğü 60 liraya bağlarda çalışan kadınlar, yaz aylarında Manisa'nın yakıcı sıcağında şapka kış aylarında ise sağanak altında yağmurluklarıyla hasat yapıyor. İş sırasında bazen birbirlerine şemsiye tutarak destek olan kadınlar, molalarda yağmur altında hep bir ağızdan maniler ve türküler söylüyor.

İşçilerden Ayşe Akdemir de ev bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda olduklarını aktararak "Çalışmadan gelir elde edemiyoruz. Çocuklarımızın karnını doyurmak için evimize ekmek parası götürüyoruz. Kazancımızı zorla yetiştirmeye çalışıyoruz. Yağmur çamur demeden biz bu işi yapıyoruz. Bazı zamanlar 40-50 derecelik aşırı sıcakta, bazı zamanlar ise dondurucu soğukta çalışıyoruz." diye konuştu.