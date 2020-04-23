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Kadir Doğulu: Arka bahçemize girdik bir süre önce

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 02:21 | Son Güncelleme

Ev karantinası günlerinde takipçileriyle birlikte canlı yayınlar yapan Kadir Doğulu bu defa da yazdığı satırlar üzerinden göndermede bulundu.

Kadir Doğulu: Arka bahçemize girdik bir süre önce

Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla dikkat çekici göndermelerde bulundu. Doğulu, arka bahçe göndermesi ile ev karantinası günlerimizi kendimize bakmamız gereken zamanlar olarak tanımladı.

“Arka bahçemize girdik bir süre önce, yaşadığımız yerin arkası olan ormana. Her birimizin gözünden kaçan, ilgi göstermediğimiz arka bahçelerimiz gibiydi, ta ki bakmaya, görmeye karar verene kadar… aslında ne kadar güzel, fark edilesi ve ön bahçe yapılasıymış..Bakmadığımız, görmek istemediğimiz ne varsa içimizde, arka bahçelerimizde, bakılası ve görülesi, ortaya çıkartılası çok şey olduğunu bilsek nelere, ne güzelliklere sebep olur kim bilir… “

kadir

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Anahtar Kelimeler:
kadir doğulu, neslihan atagül,

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